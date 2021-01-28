9 человек арестованы во Владивостоке за неподчинение полиции – АНИ

Владивосток [Russia]28 января. (ANI / Sputnik). По крайней мере девять человек были арестованы во Владивостоке, на Дальнем Востоке России, по обвинению в неподчинении полиции во время протестов в прошлые выходные, сообщила Sputnik в четверг их адвокат Полина Седельникова.

Девять человек, с которыми я встречался, были арестованы [at the detention facility]. В протоколах цитируется статья 19.3 КоАП РФ, «не подчиняясь законным указаниям сотрудника полиции», – сказала Седельникова.

По словам адвоката, задержанных допрашивают об их участии в несанкционированной демонстрации 23 января, которую созвали Алексей Навальный и его сторонники.

Седельникова сказала, что суд, скорее всего, рассмотрит их дела в тот же день.

Местная полиция пока не комментирует этот вопрос.

По данным властей Приморского края, в который входит Владивосток, на несанкционированную демонстрацию и очередной митинг численностью 500 человек пришло около 300 человек. Произошли столкновения с полицией. Уполномоченный по правам человека в Приморском районе Ольга Романова сообщила Sputnik, что за это время на короткое время были задержаны 12 подростков.

По итогам демонстрации были возбуждены два дела о бандитизме и нападениях на сотрудников правоохранительных органов. (Ани / Sputnik)

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