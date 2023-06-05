AirPods от Apple станут еще умнее благодаря адаптивной голосовой связи и осведомленности о разговоре.

Адаптивный звук появится в качестве дополнительной опции наряду с полным активным шумоподавлением и режимом прозрачности. Когда AirPods Pro активны, они постоянно анализируют вашу среду и регулируют ANC и Transparency для оптимального прослушивания.

Conversation Awareness автоматически активирует режим прозрачности и снижает громкость музыки, когда ваши AirPods обнаруживают речь — точно так же, как наушники Sony и других брендов. Как только вы перестанете говорить, голос вернется к норме.

Apple также продемонстрировала лучшее подавление фонового шума, чтобы люди на другой стороне звонка не слышали нежелательных отвлекающих факторов. В разделе WWDC AirPods был представлен оркестр, окруживший человека, носящего AirPods Pro второго поколения от Apple. Для человека по ту сторону звонка какофония группы была едва уловима.

Согласно презентации WWDC, автоматическое переключение устройств между платформами Apple, которое иногда может вызывать разочарование, должно работать быстрее и надежнее при использовании AirPods. Эти обновления должны выйти этой осенью одновременно с выпуском iOS 17, iPadOS 17 и tvOS 17.

Фото Дэна Сейферта/The Verge

Говоря о tvOS, Apple объявила, что FaceTime появится на экране телевизора (вместе с поддержкой непрерывной камеры). Zoom и WebEx выпустят приложения для этой платформы. В tvOS 17 также добавлены функции Siri Remote для определения местоположения, переработанный Центр управления и многое другое.

Некоторые из новых аудиофункций AirPods схожи по концепции с Clear Calling от Google. «Clear Calling использует машинное обучение для идентификации, изоляции и устранения отвлекающих звуков, таких как шум, ветер и движение транспорта, при этом улучшая голос звонящего», — сказал Брайан Раковски из Google во время мероприятия Pixel в октябре прошлого года. «Таким образом, ваши друзья могут звонить вам из любой точки мира, и вы будете прекрасно их слышать». Ходят слухи, что Clear Calling Я направился к Pixel Buds Pro В не столь отдаленном будущем. READ PSA: если вы используете Slack на Android, вы должны обновить свой пароль