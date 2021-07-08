AM_Equality: 8 июля 2021 г. – Совет по правам человека

Ложные заявления о защите детей подпитывают законодательство о запрете транзита: За первые шесть месяцев 2021 года более 250 законопроектов, направленных против трансгендеров, были внесены в законодательные органы штатов США под предлогом защиты детей. Реальность темнее – эти законопроекты угрожают правам и защите, предоставляемым детям в соответствии с Разделом IX, и в некоторых случаях ограничивают доступ к спасающей жизни помощи по гендерному подтверждению. больше, чем Вашингтон Пост.

Борьба за спасение одного из последних гей-баров Америки: «Мы любим исчезающие виды»: Cubbyhole, лесбийский бар в Нью-Йорке, впервые в своей истории закрылся во время пандемии. После щедрых пожертвований от членов сообщества бар снова открылся. Люди были так благодарны, что мы снова открываем свои двери. «Это было невероятно», – сказала владелица Cubbyhole Лиза Меничино. «Я проработал здесь 20 лет и чувствую, что я всего лишь винтик в этом процессе – он принадлежит сообществу – и вот насколько они связаны с ним». больше, чем Сторож.

Как консервативные юридические аргументы проложили путь к правам трансгендеров: сказал Александр Чен, директор-основатель ЛГБТК-клиники Гарвардской школы права. больше, чем 19. новости.

📍 в Штатах

Губернатор Техаса готовится к специальной сессии, посвященной возможному принятию антиправосудного законодательства: После завершения очередной законодательной сессии штата губернатор Техаса Грег Эбботт призвал законодателей Остина завершить работу над спорными приоритетами, включая возможность принятия большего количества анти-транс-законодательства. холм.

📺 обучать

ПОЗИ ЗВЕЗДНОГО ТАЙЛЕРА ‘TEEN WOLF’ ВНЕ КАК МОЩНЫЕ И СЕКСУАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ: Тайлер Поузи (Встраивать твит) вышел странно и рассказал о причастности своей девушки к его поискам идентичности. «Это помогло мне понять, что я нахожусь под странным зонтиком и что я сексуально подвижен, я думаю … нет, не« я думаю », – сказал Поузи. Metro Weekly.

В MCU будет больше представителей ЛГБТ, говорит ТАКЖЕ ВИКТОРИЯ MARVEL: «Я думаю, что впереди еще много всего, что будет характерно для сегодняшнего мира», – сказала Виктория Алонсо, исполнительный вице-президент по кинопроизводству Marvel Studios. «Мы не докажем этого ни в первом фильме, ни во втором, ни в третьем, ни в первом, ни во втором, но мы сделаем все возможное, чтобы действовать последовательно». больше, чем разнообразный.

🌍 глобальное равенство

ЛГБТ-группы социальных сетей в большинстве крупных китайских университетов закрываются в одночасье: Вторник, популярная платформа для социальных сетей WeChat Весь предыдущий контент аккаунтов ЛГБТ-групп в кампусах ведущих китайских университетов был запрещен и удален, что нанесло огромный удар по осведомленности и правам ЛГБТК. больше, чем разнообразный И NBC.

📝INDIA открывает ГЛАВНУЮ школу для бесплатного обучения трансгендеров: Более 25 учеников уже приняты в первую в Индии школу для бесплатного обучения трансгендерного сообщества в Палгаре, в 70 милях от Мумбаи. больше, чем С ними.

⚖ Европейский суд признал Россию нарушением прав трансгендерных опекунов: Во вторник Европейский суд по правам человека постановил, что Россия нарушила права трансгендерной женщины, которой российские власти не разрешили посещать своих детей из-за ее гендерной идентичности. больше, чем Вашингтон Блейд.

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