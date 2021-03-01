Ampersand Fiction Board заявила о международных правах на «Мертвое озеро» – крайний срок

Эксклюзив: Ampersand Fiction, телевизионный сериал парижской торговой компании Ampersand, сотрудничает с российским телеканалом 1-2-3 Production и GPM Entertainment Television для международного распространения триллеров и криминальных сериалов. Мертвое озеро.

Режиссер Роман Брыгунов (ЗлоумышленникиИ его написал Роман Кантор, сценарист, стоящий за оригиналом Netflix. К озеру, Действие сериала происходит в небольшом заснеженном городке за Полярным кругом. Все переворачивается с ног на голову для местных жителей, когда начинающего московского сыщика Максима Покровского отправляют расследовать самое шокирующее преступление в местной памяти: смерть дочери местной олигархии.

К озеру, Также в рамках производства 1-2-3 он был показан на российском премьерном видео по запросу и был подхвачен Netflix, став в прошлом году одним из 10 самых просматриваемых международных сериалов в Соединенных Штатах.

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1-2-3 Продакшн – выдающийся и талантливый российский продюсер с сильными титулами, отмеченными наградами. Нормальная женщина Оригинальная копия Netflix К озеру Или всемирно известный фильм ЗатемненияСказал Матурен Бувер, руководитель отдела продаж Ampersand Fiction. «Мы рады начать сотрудничество с таким выдающимся партнером. Мы выбрали серию Мертвое озеро За его мощное повествование и международную привлекательность, который уже привлек внимание ключевых регионов ».

«Команда 1-2-3 Production рада найти нового надежного международного партнера, который разделяет наши ценности и считает каждый проект приоритетным», – добавил Валерий Федорович, продюсер 1-2-3 Production.

«Мы наблюдаем рост мирового спроса на российские телешоу за счет К озеруОб этом сообщил продюсер Евгений Никешов “1-2-3 Продакшн”.

Триллер стал популярным среди российских телезрителей за пределами России. В нашем каталоге много отличных триллеров. Но мы также довольно успешны в других жанрах и будем рады познакомить международных зрителей со всем призраком контента, который мы производим », – сказала Кейт Донива, руководитель отдела лицензирования GPM ETV.