Android 13 QPR2 Beta 3 теперь доступна для телефонов Pixel

Android 13 QPR2 Beta 3 выпускается сегодня и должна стать последней крупной предварительной версией перед стабильным запуском в марте.

Он по-прежнему содержит исправление безопасности от января 2023 года, которое может быть исправлено позже с помощью обновления (например, бета-версии 3.1). В бета-версии 3 (T2B3.230109.002) устранены следующие проблемы:

Проблемы, о которых сообщил разработчик и сообщил пользователь

Исправлена ​​проблема, из-за которой уведомления в группе уведомлений иногда отображались с прямыми углами вместо закругленных. (Выпуск 264 287 776И Выпуск 265529116)

Исправлена ​​проблема, из-за которой сообщение в Центре уведомлений, указывающее на активное VPN-подключение, перекрывалось с сообщением о приложениях с активными интерфейсными службами. (Выпуск 266075977)

Исправлена ​​ошибка, из-за которой невозможно было получить доступ к полному меню при редактировании плиток быстрых настроек. (Выпуск 263484657)

Исправлена ​​проблема, из-за которой устройство иногда долго вибрировало после получения уведомления. (Выпуск 239 676 913)

Другие проблемы решены

Исправлена ​​проблема, которая иногда приводила к сбою приложений для обмена сообщениями или невозможности отправки уведомлений.

Исправлена ​​проблема с графическим процессором, из-за которой приложения не могли использовать определенные визуальные эффекты.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой плитки быстрых настроек не добавлялись в рабочий профиль после настройки нового устройства.

Исправлена ​​проблема, которая иногда приводила к сбою программы запуска Pixel при использовании панели поиска в панели приложений.

Исправлена ​​проблема, которая иногда мешала разблокировать устройство с помощью графического ключа после активации Google Ассистента.

Исправлена ​​проблема с системным процессом com.android.qns, которая иногда вызывала сбои.

Исправлена ​​проблема в панели запуска Pixel, из-за которой ввод текста на китайском языке не распознавался при вводе в строке поиска в панели приложений.

Исправлена ​​проблема, из-за которой при входе и выходе из режима «Картинка в картинке» (PiP) из приложения после изменения ориентации экрана приложение «Системные настройки» аварийно завершало работу с сообщением «Настройки продолжают останавливаться», после чего приложение «Системные настройки» не могло быть открыто.

Исправлена ​​проблема с системным пользовательским интерфейсом, которая иногда приводила к сбою из-за исключения нулевого указателя.

Исправлена ​​проблема, из-за которой состояние подключения устройства Bluetooth иногда не соответствовало фактическому состоянию устройства.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой программа запуска Pixel аварийно завершала работу, когда пользователь нажимал подсказку веб-поиска для условия запроса.

Исправлена ​​проблема, из-за которой значки строки состояния перекрывали текст даты, когда параметры шрифта и отображения были установлены на максимальном уровне на устройстве.

Однако все еще остается одна проблема, связанная с тем, как «меню последних приложений иногда перестает отвечать на запросы, если ориентация экрана изменяется, когда меню открыто».

Android 13 QPR2 Beta 3, оставшийся на уровне исправления безопасности в январе 2023 года, довольно странный, поскольку Google обычно выпускает бета-версии после выпуска последнего ежемесячного исправления безопасности Android. Это ожидается не раньше понедельника, 6 февраля.

Если вы установите QPR2 Beta, выход из программы будет очищен, и ваш следующий шанс выйти без потери данных будет в марте после стабильного запуска.

Android 13 QPR2, бета-версия 3 системные образы Доступно для Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro. А также в эмуляторе Android.

Большинство пользователей установят Beta 3 с Веб-сайт программы бета-тестирования Android. Вы можете ожидать обновление OTA в ближайшие часы. Если вам нужна помощь, вот что у нас есть Руководство по установке Android 13.

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