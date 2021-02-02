Apex Legends выйдет на Nintendo Switch в марте этого года.

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Оригинальная история [Sat 30th Jan, 2021 06:00 GMT]: согласно с Недавнее видео на YouTube и листинг на Amazon, Бесплатная игра Battle Royale от Respawn Entertainment Apex Legends Он прибудет в следующем месяце 2 февраля.
Хотя официального подтверждения от EA пока нет, директор игры Чад Гренье теперь ответил на вопрос в Твиттере – спрашивая, когда будет выпущена версия игры для Switch. Судя по всему, фанатов Nintendo очень скоро ждут новости. Вот полный обмен:
Первоначально Apex Legends планировалось запустить на Switch в прошлом году, пока Respawn не принял такое решение. Матч перенесен на октябрь. Гренье сказал, что это было сделано для того, чтобы команда могла сделать «точную» копию Switch.
Также есть новости о розничном выпуске в Японии. Через GoNintendo. Неудивительно, что он наполнен «только цифровым» контентом и не будет включать игровую карту.
Если бы Apex Legends прибыл на следующей неделе, при такой скорости он бы Может быть Расстроитесь в интернет-магазине. Вы проверите этот бесплатный адрес, когда приземлитесь? Комментарий ниже.
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