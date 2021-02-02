Apex Legends выйдет на Nintendo Switch в марте этого года.

Обновить: У нас есть подтверждение:

Broken: Apex Legends выйдет на Nintendo Switch 9 марта. Игроки Nintendo Switch получат 30 бесплатных уровней в 8-м сезоне боевого пропуска, чтобы не отставать от нового сезона. pic.twitter.com/jJv4NCgRbL – Новости Apex Legends (@TitanfallBlog) 2 февраля 2021 г.

Оригинальная история [Sat 30th Jan, 2021 06:00 GMT]: согласно с Недавнее видео на YouTube и листинг на Amazon, Бесплатная игра Battle Royale от Respawn Entertainment Apex Legends Он прибудет в следующем месяце 2 февраля.

Хотя официального подтверждения от EA пока нет, директор игры Чад Гренье теперь ответил на вопрос в Твиттере – спрашивая, когда будет выпущена версия игры для Switch. Судя по всему, фанатов Nintendo очень скоро ждут новости. Вот полный обмен:

Скоро у нас будут новости!Чад Гренье 28 января 2021 г.

Первоначально Apex Legends планировалось запустить на Switch в прошлом году, пока Respawn не принял такое решение. Матч перенесен на октябрь. Гренье сказал, что это было сделано для того, чтобы команда могла сделать «точную» копию Switch.

Также есть новости о розничном выпуске в Японии. Через GoNintendo. Неудивительно, что он наполнен «только цифровым» контентом и не будет включать игровую карту.

Если бы Apex Legends прибыл на следующей неделе, при такой скорости он бы Может быть Расстроитесь в интернет-магазине. Вы проверите этот бесплатный адрес, когда приземлитесь? Комментарий ниже.