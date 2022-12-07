Apple объявляет о планах по шифрованию резервных копий iCloud

КУПЕРТИНО, КАЛИФОРНИЯ — 6 ИЮНЯ: Генеральный директор Apple Тим Кук осматривает дисплей совершенно нового модернизированного ноутбука MacBook Air во время WWDC22 в Apple Park 6 июня 2022 года в Купертино, Калифорния. Генеральный директор Apple Тим Кук открыл ежегодную конференцию разработчиков WWDC22. (Фото Джастина Салливана/Getty Images)

яблоко В среду он объявил, что планирует разрешить пользователям шифрование Дополнительные типы данных iCloud на своих серверах, включая полные резервные копии, фотографии и заметки.

Эта функция, получившая название «Расширенная защита данных», не позволит Apple увидеть содержимое некоторых из ее наиболее конфиденциальных пользовательских данных, хранящихся на ее серверах, и сделает невозможным предоставление Apple зашифрованного резервного копирования правоохранительным органам.

Зашифрованные резервные копии, по словам Apple, будут активированы и доступны в США до конца года.

В то время как ранее Apple шифровала большую часть данных, хранящихся на серверах, целые резервные копии устройств, включая текстовые сообщения, контакты и другие важные данные, не были зашифрованы сквозным шифрованием, и Apple ранее имела доступ к содержимому резервных копий.

Этот шаг порадует защитников безопасности, многие из которых в прошлом Относится к незашифрованным резервным копиям iCloud. Как слабое звено в политике конфиденциальности Apple. Это также означает, что содержимое пользовательских данных не будет раскрыто, если серверы Apple будут взломаны.

Это может расстроить правоохранительные органы, которые использовали политику Apple, запрещающую шифрование резервных копий, как способ получения материалов для расследований, несмотря на iMessage и аппаратное шифрование Apple.

Apple лихо боролась с попыткой ФБР заставить ее обратиться в суд Разблокировать зашифрованный iPhone Используется террористом в Сан-Бернардино. во время, Apple сказал Что незашифрованная резервная копия iCloud на их серверах была возможностью получить те же данные.

Сотрудники правоохранительных органов во всем мире обычно выступают против шифрования, потому что оно позволяет подозреваемым «уйти в тень», не позволяя правоохранительным органам получить доступ к потенциальным доказательствам, к которым они ранее имели доступ при более низких уровнях безопасности.

В 2018 году генеральный директор Apple Тим Кук сказал в интервью, что одним из факторов, влияющих на решения Apple о резервных копиях iCloud со сквозным шифрованием, является то, что ее пользователи ожидают Apple сможет помочь восстановить их данные. Если пользователи забывают свои пароли и у них включена расширенная защита данных, Apple не может восстановить учетную запись, поскольку у нее нет необходимого ключа шифрования.

В среду Apple также объявила о двух других функциях безопасности. Вскоре пользователи смогут использовать физический ключ в качестве второго фактора защиты при входе в систему через Apple ID. Еще одно обновление позволяет пользователям, столкнувшимся с угрозами безопасности, подтвердить, что текстовые сообщения не были перехвачены.

В прошлом году, явно пытаясь успокоить правоохранительные органы, Apple объявила о системе поиска нелегального контента, такого как материалы о сексуальном насилии над детьми, с использованием сложной системы, которая по-прежнему позволяет Apple шифровать фотографии пользователей на своих серверах. Против системы выступили защитники конфиденциальности, заявившие, что она, по сути, позволит Apple сканировать жесткие диски людей.

разработка системы остановилась, По данным The Wall Street Journal.