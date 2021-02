Apple TV + рассказывает о предстоящих фильмах и оригинальных шоу в новом видео

После премьеры второго сезона сериала «За все человечество» и объявления о выходе новых серий Mythic Quest в мае Apple только что поделилась новым видео, в котором рассказывается о предстоящих оригинальных фильмах и шоу, которые войдут в каталог Apple TV + в 2021 году.

2-х минутное видео было загружено сегодня администратору Канал Apple TV на YouTube Он дает представление о том, что будет дальше с Apple TV +, потоковым сервисом компании по подписке. «Эксклюзивный превью новых шоу и фильмов, которые выйдут на сцену, начиная с сегодняшнего дня», – говорится в описании видео.

Среди всех названий, показанных в тизере, мы можем увидеть некоторые фильмы и шоу, которые недавно были впервые показаны на Apple TV +, и некоторые другие, которые уже были анонсированы, но еще не показаны, например, «Билли Эйлиш: The World’s A Little Blurry, Cherry, The Foundation, «История Лиззи», «Потеря Алисы», «Берег москитов», «Mr. Корман, Палмер и Шмийдон! И «физик».

Такие шоу, как «Центральный парк», «Дикинсон», «Для всего человечества», «Автор-призрак», «Дом до наступления темноты», «Утреннее шоу», «Мифический квест», «Смотри», «Слуга», «Попытка» и “Truth Be Told” также появились в видео, когда они возвращаются на Apple TV + во втором сезоне.

Новый год. новые фильмы. Новые предложения. Новые сезоны. Эксклюзивный анонс новых шоу и фильмов, которые выйдут на сцену уже сегодня.

Хотя видео фокусируется на названиях, которые должны быть выпущены весной и летом 2021 года, Apple заявляет, что часть контента, представленного в тизере, будет доступна позже в этом году.

