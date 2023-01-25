Australian Open: четырех зрителей допросили после того, как они размахивали российскими флагами

Российские флаги запрещены на Открытом чемпионате Австралии

Место: Мельбурн Парк Даты: 16-29 января охват: Комментарии каждый день с 07:00 BST на BBC Radio 5 Sports Extra «Tennis Breakfast» в прямом эфире из Мельбурна с избранными текстовыми комментариями и отчетами о матчах на веб-сайте и в приложении BBC Sport.

Четверо зрителей Открытого чемпионата Австралии по теннису были допрошены полицией после того, как размахивали российскими флагами и угрожали охранникам.

Но российские флаги, в том числе флаг с лицом президента Владимира Путина, видели в Мельбурн-парке.

Тогда вмешалась полиция Россиянин Андрей Рублев победил серба Новака Джоковича, Об этом говорится в распространенном организаторами турнира заявлении.

Фанат также был одет в футболку с буквой «Z» — провоенным символом вторжения президента Путина в Украину.

На фотографиях видно, как с мужчиной разговаривает официальный представитель Открытого чемпионата Австралии по теннису на арене Рода Лейвера.

Официальный представитель Открытого чемпионата Австралии по теннису разговаривает с мужчиной в футболке с буквой «Z».

«Четверо зрителей, покидающих стадион, демонстрировали неуместные флаги и символы и угрожали охранникам», — говорится в заявлении Tennis Australia, которая проводит турнир.

Полиция Виктории вмешалась и продолжает допрашивать их.

«Комфорт и безопасность каждого являются нашим приоритетом, и мы тесно сотрудничаем с органами безопасности и властями».

Российские и белорусские спортсмены не имеют возможности выступать под флагами своих стран во многих видах спорта, в том числе в теннисе, с начала вторжения в Украину в феврале прошлого года.

Хотя игроки двух стран будут соревноваться под нейтральным белым флагом во время Открытого чемпионата Австралии по теннису, им вообще запретили играть на Уимблдоне в 2022 году.

Зрителям Открытого чемпионата Австралии по теннису изначально разрешалось проносить флаги России и Беларуси в Мельбурн-парк при условии, что они не вызывают «беспокойства».

Но организаторы отменили это решение на прошлой неделе после того, как болельщики подняли российский флаг во время матча между украинкой Катериной Бендель и россиянкой Камилой Рахимовой.