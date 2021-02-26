Bessemer Venture Partners закрыли 3,3 миллиарда долларов через два фонда – TechCrunch

Другая крупная венчурная компания завершила два крупных раунда, что подчеркивает долгосрочную уверенность в том, что инвесторы все еще должны поддерживать частные компании в технологическом секторе.

Компания на ранней стадии венчурного капитала Bessemer Venture Partners В четверг было объявлено о закрытии двух новых фондов на общую сумму 3,3 миллиарда долларов, которые он будет использовать для поддержки стартапов на ранних стадиях, а также этапов роста для более зрелых компаний.

Компания из Редвуд-Сити закрыла BVP XI с 2,475 миллиардами долларов и BVP Century II с общей стоимостью 825 миллионов долларов.

С BVP XI она планирует Сосредоточение внимания на компаниях на ранних этапах развития, включая предприятия, потребителей, здравоохранение и новаторские технологии.

Его Second Century Fund нацелен на поддержку компаний на этапе роста, который, по мнению Бессемера, «определит следующее столетие», и будет включать последующие раунды существующих портфельных компаний и инвестиции в новые компании.

BVP XI – крупнейший фонд Бессемера за его 110-летнюю историю. В октябре 2018 г. компания Он принес 1,85 миллиарда долларов. FИли десятый флагманский венчурный фонд. Этот последний фонд является пятым по счету, он имеет фонд в 1 миллиард долларов, исходя из Питчбук данные.

Несмотря на то, что компания была основана более 100 лет назад, компания Bessemer фактически не входила в этот бизнес до 1965 года. Она известна своими инвестициями в LinkedIn, Blue Apron и многие другие компании, в текущий портфель которых входят PagerDuty, Shippo, Electric и DocuSign. . Выходы включают Twitch и Shopify, среди многих других.

Сейчас, когда для поддержки стартапов доступно больше денег, чем когда-либо, задача венчурных капиталистов состоит в том, чтобы выяснить, как и могут ли они найти (и инвестировать) что-нибудь, что определит следующее поколение технологий.

«Как венчурные капиталисты, мы уделяем большое внимание выявлению и сопоставлению шаблонов, хотя на самом деле наибольшие возможности существуют там, где эти шаблоны нарушаются», – написала компания в письме. Сообщение блога Сегодня. «Наша миссия – делать продуманные ставки на будущее, особенно на то, которое другие будут отвергать и высмеивать. Мы фундаментальные оптимисты и твердо верим в инновации. Работа нашей жизни – вкладывать свою репутацию, время и деньги в помощь предпринимателям в достижении успеха. другое будущее. Именно они управляют чем-то совершенно новым и загадочным – технологией, моделью. Экшеном и классом ».

Помимо объявления о новых фондах, сегодня Бессемер также сообщил о привлечении пяти новых партнеров, в том числе Джефф Блэкберн, Который присоединился к Amazon после 22 лет работы в Amazon вместе с продвижением существующих инвесторов. Мэри ДонофриоИ Майк ДроучИ Тис Хэтч И Эндрю Хидден.

Совсем недавно в Amazon Блэкберн занимал должность старшего вице-президента по развитию бизнеса во всем мире, курируя десятки миноритарных инвестиций Amazon и более 100 приобретений во всех сферах бизнеса, включая розничную торговлю, Kindle, Echo, Alexa, FireTV, рекламу, музыку, телерадиовещание. , Аудио, видео и веб-сервисы Amazon.

«Проработав в Amazon более двух десятилетий, я рад начать новую главу, чтобы помочь основателям, ориентированным на клиентов, создавать революционные компании», – сказал Блэкберн в письменном заявлении. «Я знаю команду Бессемера много лет и впечатлен их стратегическим видением и успехом в поддержке проектов на ранних стадиях».

С учетом последних изменений у Бессемера теперь 21 партнер и более 45 инвесторов, консультантов и платформы для «членов команды» в Кремниевой долине, Сан-Франциско, Сиэтле, Нью-Йорке, Бостоне, Лондоне, Тель-Авиве, Бангалоре и Пекине.

«В Bismayr нет единого офиса или офиса консенсуса; каждый партнер имеет возможность независимо зарегистрировать чек. Такой тип ответственности и независимости означает, что учредитель сотрудничает с партнером и директором совета директоров, которые полностью понимают ваш бизнес и могут отвечать быстро и решительно », – говорится в сообщении« Блог компании ».

Работа Бессемера становится все труднее, поскольку конкуренция за лучшие предложения возрастает как никогда.

В конце января TCV закрыла рекордный фонд в 4 миллиарда долларов для инвестиций в электронную коммерцию, финтех, образовательные технологии, путешествия и многое другое.

В ноябре прошлого года Andreessen Horowitz (a16z) закрыл пару фондов на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Компания привлекла 1,3 миллиарда долларов для фонда ранней стадии, ориентированного на потребителей, учреждения и финансовые технологии, и закрыла фонд фазы роста в 3,2 миллиарда долларов для инвестиций на более поздних стадиях.

И в апреле прошлого года на виду, Компания, которая поддерживала Twitter и Shopify и инвестирует в широкий круг потребителей и стартапов, объявила о закрытии фонда в размере 9,5 миллиардов долларов – денег, которые, по ее словам, она будет использовать для поддержки стартапов и «расширения» (более крупных и старые стартапы, которые все еще остаются частными) в ближайшие месяцы.

Хотя BVP – одна из старейших компаний в долине, появилась новая волна инвесторов, некоторым нравится SoftBank с очень глубокими карманами, у других будет меньше денег, но большой авторитет, поэтому будет интересно посмотреть, как это сделать. Далее он играет два фонда для компании.