Borrell-ANI говорит, что отношения между Европейским Союзом и Россией, далекие от удовлетворительных каналов диалога, должны оставаться открытыми.

Москва [Russia]- 7 февраля (Российское информационное агентство / Sputnik): в субботу координатор внешней политики Европейского союза Хосеп Боррелл завершил свой визит в Москву и заявил, что отношения между Европейским союзом и Россией совершенно неудовлетворительны, добавив, что дипломатические каналы должны оставаться открытыми.

Борель посетил Москву с 4 по 6 января. Во время визита Боррелл подробно обсудил отношения между Европейским Союзом и Россией и глобальный геополитический ландшафт с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также встретился с представителями организаций гражданского общества России.

«Дипломатические каналы должны оставаться открытыми не только для урегулирования кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, а также для передачи твердых и откровенных посланий, особенно когда отношения далеки от удовлетворительных. Я проинформирую своих коллег из Европейского Союза о результатах», – Боррелл сказал со ссылкой на Организацию иностранных дел. В Европейском союзе: «Мой визит в Совет по иностранным делам 22 февраля, где у нас будет специальное обсуждение отношений между Европейским союзом и Россией, перед стратегическим обсуждением отношений между Европейский Союз и Россия в Европейском Совете в марте ». Услуги.

Главный дипломат Евросоюза также сказал, что Брюссель обеспокоен ситуацией с правами человека в России, и повторил призыв Евросоюза к освобождению российского диссидента Алексея Навального, приговоренного московским судом к 3,5 годам лишения свободы за мисдиминор. Проблема.

Боррелл также решительно осудил решение российских властей выслать трех европейских дипломатов и отверг обвинения в том, что «они осуществляли деятельность, несовместимую с их статусом иностранных дипломатов». (Ани / Sputnik)

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