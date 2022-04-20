Brave De-AMP обходит «вредные» страницы Google AMP

Во вторник Brave анонсировала новую функцию для своего браузера: De-AMP, которая автоматически пропускает просматриваемую страницу. Google Accelerated Mobile Pages Framework Вместо этого он перенаправляет пользователей прямо на исходный веб-сайт. «По возможности De-AMP будет переписывать ссылки и URL-адреса, чтобы полностью запретить пользователям посещать страницы AMP», — Brave. Сказано в сообщении в блоге. А в тех случаях, когда это невозможно, Brave будет отслеживать, пока страницы извлекаются, и перенаправлять пользователей со страниц AMP до того, как страница будет отображена, предотвращая загрузку и выполнение кода AMP/Google.

Храбрый придумал De-AMP как функцию конфиденциальности и не скрывал ни слова о своей позиции в веб-версии Google. «На практике AMP вреден для пользователей и Интернета в целом», — говорится в сообщении в блоге Brave, прежде чем объяснить, что AMP дает Google больше информации о привычках пользователей в Интернете, сбивает пользователей с толку и часто может работать медленнее, чем обычные веб-страницы. Она предупредила, что следующая версия AMP, пока называемая AMP 2.0, будет хуже.

«На практике AMP вреден для пользователей и сети в целом»

Позиция Brave особенно сильна, но за последние два года ситуация сильно повернулась против AMP. Google изначально создать рамку Чтобы упростить и ускорить мобильные веб-сайты, AMP теперь управляется группой участников с открытым исходным кодом. Это было Спорный с самого начала И они пахнут некоторыми как Google, пытающийся осуществлять больший контроль над сетью. Со временем все больше компаний и пользователей стали все больше беспокоиться об этом контроле и обеспокоены идеей, что Google будет отдавать приоритет страницам AMP в результатах поиска. Кроме того, остальная часть Интернета в конце концов поняла, как делать хорошие мобильные сайты, что сделало AMP и подобные проекты, такие как Facebook Instant Articles, менее актуальными.

Количество Популярные приложения И Расширения браузера Пользователям легко пропускать AMP-страницы, а в последние годы издатели (включая край Материнская компания Vox Media) полностью отказалась от его использования. AMP стал частью антимонопольного законодательства против Google: Предполагаемый судебный процесс AMP помог централизовать возможности Google для обмена рекламой, а Google заставил рекламу без AMP загружаться медленнее.

Тем не менее, никто не преследовал AMP так сильно, как Brave. Немного похоже на De-AMP Расширение контейнера Mozilla для Facebook, который я создал в 2018 году, чтобы пользователи Firefox не позволяли Facebook отслеживать их в Интернете. Это ценное заявление в виде новой функции. Google также был целью Brave в течение многих лет; Храбрый публиковал сообщения в блогах, жалуясь на функции конфиденциальности Google, и даже пошел дальше Создайте свою собственную поисковую систему. Храбрая всегда называла себя Первый браузер конфиденциальностипоэтому Google является логическим злодеем.

Конечно, несмотря на браваду и развитие Brave, он занимает лишь крошечную долю рынка браузеров, а Chrome продолжает доминировать. Так что, как бы Интернет ни восставал против него, AMP не умрет, пока его не убьет Google.