Brave De-AMP обходит «вредные» страницы Google AMP

Во вторник Brave анонсировала новую функцию для своего браузера: De-AMP, которая автоматически пропускает просматриваемую страницу. Google Accelerated Mobile Pages Framework Вместо этого он перенаправляет пользователей прямо на исходный веб-сайт. «По возможности De-AMP будет переписывать ссылки и URL-адреса, чтобы полностью запретить пользователям посещать страницы AMP», — Brave. Сказано в сообщении в блоге. А в тех случаях, когда это невозможно, Brave будет отслеживать, пока страницы извлекаются, и перенаправлять пользователей со страниц AMP до того, как страница будет отображена, предотвращая загрузку и выполнение кода AMP/Google.
Храбрый придумал De-AMP как функцию конфиденциальности и не скрывал ни слова о своей позиции в веб-версии Google. «На практике AMP вреден для пользователей и Интернета в целом», — говорится в сообщении в блоге Brave, прежде чем объяснить, что AMP дает Google больше информации о привычках пользователей в Интернете, сбивает пользователей с толку и часто может работать медленнее, чем обычные веб-страницы. Она предупредила, что следующая версия AMP, пока называемая AMP 2.0, будет хуже.
Позиция Brave особенно сильна, но за последние два года ситуация сильно повернулась против AMP. Google изначально создать рамку Чтобы упростить и ускорить мобильные веб-сайты, AMP теперь управляется группой участников с открытым исходным кодом. Это было Спорный с самого начала И они пахнут некоторыми как Google, пытающийся осуществлять больший контроль над сетью. Со временем все больше компаний и пользователей стали все больше беспокоиться об этом контроле и обеспокоены идеей, что Google будет отдавать приоритет страницам AMP в результатах поиска. Кроме того, остальная часть Интернета в конце концов поняла, как делать хорошие мобильные сайты, что сделало AMP и подобные проекты, такие как Facebook Instant Articles, менее актуальными.
Количество Популярные приложения И Расширения браузера Пользователям легко пропускать AMP-страницы, а в последние годы издатели (включая край Материнская компания Vox Media) полностью отказалась от его использования. AMP стал частью антимонопольного законодательства против Google: Предполагаемый судебный процесс AMP помог централизовать возможности Google для обмена рекламой, а Google заставил рекламу без AMP загружаться медленнее.
Тем не менее, никто не преследовал AMP так сильно, как Brave. Немного похоже на De-AMP Расширение контейнера Mozilla для Facebook, который я создал в 2018 году, чтобы пользователи Firefox не позволяли Facebook отслеживать их в Интернете. Это ценное заявление в виде новой функции. Google также был целью Brave в течение многих лет; Храбрый публиковал сообщения в блогах, жалуясь на функции конфиденциальности Google, и даже пошел дальше Создайте свою собственную поисковую систему. Храбрая всегда называла себя Первый браузер конфиденциальностипоэтому Google является логическим злодеем.
Конечно, несмотря на браваду и развитие Brave, он занимает лишь крошечную долю рынка браузеров, а Chrome продолжает доминировать. Так что, как бы Интернет ни восставал против него, AMP не умрет, пока его не убьет Google.
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