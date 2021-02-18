Bravely Default – классическая серия ролевых игр для поклонников осени.

Когда Масаши Такахаши, продюсер Square Enix, начал над ним работать Смело по умолчанию, Он думал об очень конкретной аудитории. Такахаши вырос, играя в классические ролевые игры – он хорошо помнит, как играл его старший брат. Последняя фантазия III Еще будучи в детском саду, он почувствовал, что многие современные ролевые игры стали слишком сложными, оставив позади игроков старшего возраста.

«Они кажутся непробиваемыми», – говорит он о современных играх. «Я подумал, смогу ли я сделать игру, в которой [older players] Вспомните, что вам нравилось в играх, когда они были моложе, создайте игру для такой аудитории, и это было одной из вещей, которые подтолкнули меня вперед ».

первый Смело по умолчанию Он был запущен на Nintendo 3DS в 2014 году и был явно вдохновлен более ранним временем. Последняя фантазия Игры, в которых группа героев путешествует по вымышленному миру с помощью четырех магических кристаллов. Его определяющая черта была также причиной того, что у него было это странное название: в битве игроки могли выбирать, быть «храбрыми» или «виртуальными», чтобы участвовать в атаке или накапливать возможности в более удобное время. Следовал за ним Смело второй: конец урока В 2016 году он также появится на 3DS, а на следующей неделе сериал выйдет на Nintendo Switch. Смелый дефолт II.

«Кажется, это непроницаемо».

Действие второй части происходит в новом фэнтезийном мире, где в главных ролях новая группа героев, но формула почти такая же. Такахаши говорит, что странное соглашение об именах было вдохновлено другой популярной японской серией ролевых игр. Когда файл Последняя фантазия или же Приключение дракона Поклонники знают, что это будет совершенно новое приключение. Такахаши хотел такое же чистое меню для следующего стола. Смело по умолчанию.

Однако одно отличие, которое могут заметить зоркие фанаты, заключается в том, что хотя первые две игры франшизы были разработаны Square Enix и партнерской студией под названием Silicon Studio, Смелый дефолт II Им управляет относительно новая компания под названием Clay Tech Works. Тем не менее, между играми нет особой разницы, так как Clay Tech была создана некоторыми ключевыми сотрудниками Silicon. «Хотя публика может услышать о Clay Tech Works впервые с этой игрой, это люди, с которыми мы работали долгое время», – говорит Такахаши.

По совпадению, Шота Фукибару, директор Clay Tech, Также Он начал свою карьеру в ролевых играх с Последняя фантазия III В раннем возрасте. Так говорят и Фукибару, и Такахаши. Final Fantasy vs. И его система карьеры, которая давала игрокам возможность настраивать своих бойцов, назначая определенные роли, стала главной особенностью в храбро Сериал – очень повлиял на их карьеру. «Я помню, как играл в эту игру и думал:« Вау, это то, чем я хочу когда-нибудь заняться », – говорит Фукибару. – Именно здесь у меня возникла эта мечта».

При разработке сиквела возникли некоторые проблемы. Как и большинство студий по всему миру, команде из примерно 50 сотрудников Clay Tech пришлось адаптироваться к работе из дома, находя способы эффективно общаться друг с другом через собрания Zoom. Был также процесс принятия серии, изначально разработанной для устройства с двумя экранами, и адаптации интерфейса для работы на одном экране Switch. Конечно, смена оборудования была в основном полезной; Такахаши говорит, что команде удалось создать более проработанных персонажей и саундтреки, которые не ограничивались крошечными наушниками 3DS.

Такахаши также говорит, что команда смогла извлечь основные уроки из каждого выпуска и применить их к последующим названиям. оригинал Смело по умолчанию Его критиковали за плохо определенные символы, например, что разработчики пытались исправить в первой части. И когда Храбро второй Игроки жаловались, что история была слишком многословной, Продолжение называется Осьминог Путешественник Он ориентирован исключительно на взрослых личностей и тем. Наконец, пока Осьминог У него была амбициозная сюжетная линия из восьми разных персонажей – отсюда и странное название – что означало, что не было четко определенного героя, что команда стремится исправить. Смелый дефолт II.

Новая игра также выходит в то время, когда классические JRPG переживают что-то вроде возрождения. Снаружи храбро серия, Студия Square Enix Tokyo RPG Factory сделала ставку на этот жанрВ то время как инди-создатели открывают новые идеи с такими играми, как Undertale. Когда создатели классического сериала Суикодин Коллективно профинансировал преемника Rouhi в прошлом году, Это было огромным успехом. Для Такахаши, который размышлял об этом жанре с пяти лет, было приятно видеть такое возобновление аппетита.

«Это то, что действительно делает меня счастливым», – говорит он. «Конечно, мне очень нравится создавать эти игры, но мне тоже нравится в них играть».