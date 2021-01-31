Brittany Boy вступает в новую эру совершенства, выиграв чемпионат мира в четвертый раз за две недели – OlympicTalk

Конькобежец Бриттани По В воскресенье он начал новую победную серию на Кубке мира на 1000 метров, достигнув беспрецедентного спортивного подвига за более чем четыре года.

Бу выиграла забеги на 1500 м и 1000 м 23 и 24 января и снова 30-31 января в Херенвене, Нидерланды, выиграв два финала Кубка мира подряд, впервые за свою поистине впечатляющую карьеру. Она также стала первой женщиной, выигравшей эти дистанции в финалах Кубка мира подряд после ее бывшего товарища по команде. Хизер Бергсма Он делал это по выходным в ноябре 2016 года; Бергсма шла двумя разными путями в Харбине, Китай, и Нагано, Япония, в то время как оба Боу оказались на месте Тиальфа в результате пандемии.

Последняя победа Боуи на дистанции 1000 метров пришлась на время 1: 13 960, при этом за свою карьеру она заработала 30 золотых медалей чемпионата мира. Россия Ангелина Голикова Он был вторым с результатом 1: 14.054, за ним следует Голландия. Фимки повар 1 час: 14.475.

После победы в семи гонках подряд на дистанции 1000 метров с 7 декабря 2018 года по декабрь. 14, 2019 – Самый высокий результат у американской женщины – прежде чем она финишировала шестой в гонке почти два месяца спустя, у Боу есть новая серия, которую она надеется продолжить, когда осенью начнется олимпийский сезон 2021-2022 годов.

По завершила сезон Кубка мира, завоевав пятый титул чемпиона мира на дистанции 1000 метров – выиграв его в 2015, 2016, 2019 и 2020 годах – и теперь связана с Германией. Моник Гарбрехт Инфельдт (1998-2001, 2003) для наибольшего расстояния на этом расстоянии.

русский Наталья Воронина Установил новый женский рекорд на 3000 метров – 3: 56 853, побив рекорд, установленный Ирен Скотин Неделю назад (3:57:15).

Кук выиграла свой четвертый этап Кубка мира на дистанции 500 метров в воскресенье за ​​две недели за 37 333 секунды и стала чемпионкой сезона. На ее счету шесть медалей Кубка мира – больше, чем у любой другой фигуристки.

Нидерланды’ Кей Вербиг Он выиграл мужской забег на 1000 м за 1: 07.355 и Патрик Раст Мужчины на 5000 м в 6: 05.959. Вербегг опередил своего соотечественника на 0,22 секунды Томас Кролл, Кто выиграл 1000 метров и 1500 метров на первом этапе Кубка мира, а также 1500 метров в субботу.

У фигуристов будет перерыв на выходных перед тем, как чемпионат мира 2021 года пройдет в том же месте с 11 по 14 февраля.

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