CDPR урегулировала иск Cyberpunk 2077 и выплатит 1,85 миллиона долларов

рисунок : Киберпанк 2077 фильм

На этот раз в прошлом году группа инвесторов подала против него коллективный иск. CD. Проект красный Провальный запуск Cyberpunk 2077, заявив, что в игру «практически невозможно играть на системах Xbox или Playstation текущего поколения из-за огромного количества ошибок».

Групповой иск, поданный манхэттенской юридической фирмой Rosen в окружной суд Калифорнии от имени инвесторов, утверждал, что:

(1) Киберпанк 2077 фильм В нее было практически невозможно играть на системах Xbox или Playstation текущего поколения из-за огромного количества ошибок; (2) В результате Sony удалит Киберпанк 2077 фильм в Playstation Store Sony, Microsoft и CD Projekt должны будут предложить полный возврат средств за игру; (3) В результате CD Projekt понесет репутационный и финансовый ущерб; и (iv) в результате заявления Ответчиков о его бизнесе, операциях и перспективах были существенно ложными, вводящими в заблуждение и / или не имевшими разумных оснований в любое время. Когда на рынке появились настоящие подробности, в иске утверждается, что инвесторы пострадали.

Двенадцать месяцев спустя дело с CDPR было урегулировано. Сегодняшний выпуск Это его текст:

«В ходе переговоров о возможном мировом соглашении по делу, находящемуся на рассмотрении Окружного суда Соединенных Штатов по Центральному округу Калифорнии (далее именуемого«корт‘), предложение по ключевым условиям, которое — в случае согласования — обеспечит основу для возможного письменного мирового соглашения, формально составленного 7 декабря 2021 года. В соответствии с этими условиями участники группы (включая истцов) откажутся от всех претензий к Компании. Кроме того, в соответствии с Соглашением Компанией и ее дочерней страховой компанией Colonnade Insurance SA будет выплачена компенсация в размере 1 850 000 долларов США (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч долларов США) за Класс. В связи с вышеуказанной информацией Совет директоров Компании хотел бы получить информацию о том, что после завершения переговоров 15 декабря 2021 года (о которых Компания получила уведомление 16 декабря 2021 года) обе стороны подписали обязательные условия урегулирования. бумага (далее именуемая «Лист условий») Определите основные условия мирового соглашения. В листе условий указано, что мировое соглашение должно охватывать все стороны в деле (включая участников группы).

CDPR затем переходит к списку причин урегулирования, причем первое место занимает «продолжительность и расходы, связанные с дальнейшими судебными исками в Соединенных Штатах»:

Как прямо указано в Таблице условий, реализация Таблицы условий не подразумевает принятия какой-либо ответственности со стороны Компании или любых других ответчиков, упомянутых в деле. Компания хотела бы заявить, что ее решение заключить это Мировое соглашение было продиктовано (i) продолжительностью и расходами, связанными с дальнейшим судебным процессом в Соединенных Штатах, которые могут возникнуть независимо от результата судебного разбирательства; (ii) принятие основных положений мирового соглашения страховой компанией компании; (3) мнение, выраженное прокуратурой США, представляющей Компанию, и другими ответчиками, названными по делу, с рекомендацией принять Соглашение; (4) Общая практика в США заключается в прекращении таких судебных исков путем внесудебного урегулирования.

Напоминание о том, что это коллективное действие было совершено не от имени фанатов или тех, кто приобрел игру на PS4 / Xbox One и был собран с чем-то, в которое нельзя играть. Это было только инвесторами и для инвесторов.