Изображение издания 2019 года



Фестиваль искусств Абулиана в Москве, который проводится в декабре 2010 г. с декабря 2010 г., совпадает с православными празднованиями святителя Николая Чудотворца. Эпидемия продолжает препятствовать движениям и событиям, которые представляют собой не только лучший этап развития абулийской культуры и регионального туризма в России, но и ключевое место встречи двух народов, которые за последние десятилетия научились узнавать друг друга, расти и взаимодействовать друг с другом. . Так родилась новая «далекая, но единая» версия фестиваля.

«Мы надеемся, что ситуация улучшится, чтобы позволить нашему регулярному фестивалю проходить в России. К сожалению, – лидер Chesapeake Рокки Маладеста на протяжении 15 лет налаживает двусторонние обмены между Баклией и Российской Федерацией, используя поддержку региона Булья и муниципалитета Бари – это невозможно, но для нас это очень сложная ситуация. Opportunity предлагает новые возможности. По случаю дней, которые мы обычно посвящаем нашей работе в Москве, мы всегда считаем это «Фестивалем абулийской культуры в России» и все равно решили уделить ему время, чтобы пожить вместе ».

Весной в связи с чрезвычайным положением Ковита уже пришлось изменить дизайн русского искусства на XIV фестивале в Барри, который проводится в мае по случаю празднования перевода Николы. По этому поводу была организована прямая трансляция из Москвы. «В настоящее время, чтобы предоставить больше места для гостей», – сообщает телеканал «Маладеста», мы не будем пытаться вмешиваться в особые человеческие и институциональные связи, которые мы создали и интегрировали с 2007 года, и сделаем небольшой подарок друзьям, чтобы русские чувствовали себя менее отдаленными от Барри, особенно нашего хозяина – Святого Николая. В день празднования и накануне рождественских праздников ».

Особое внимание будет уделено трансляции «Чрезвычайной ситуации правительства, культуры и дипломатии туризма» в субботу, 19 декабря, в 14:00 (в сети DRM, являющейся информационным партнером мероприятия) (повторяется в 16:30, 20:00, 22:30 и 12:30).

Николь Кашио и Рокки Мальдесто в студии проведут углубленное изучение работы Чесвеера, Альдо Патруно, директора по культуре и туризму региона Апулия, и двух интегрированных партнеров, которые на протяжении многих лет привносили свой талант, творчество и культуру. Буглиа в России: Академия изящных искусств с директором Джанкарло Челли и писательницей Розанной Пуччарелли и консерватория Н. Коринн в Барри с директором Коррадо Роселли. С ними поговорит Эвелина Джордано, художественный руководитель фестиваля и курирующая культурную деятельность Чесвеера.

В связи с этим из Москвы Татьяна Шумова, Заслуженный президент искусств Российской Федерации, руководитель Центра кинофестивалей и международных перформансов в Москве, Марисса Флорио, исторический партнер Чесвеера по организации фестивалей и представитель Палаты в Москве, директор итальянско-российского бизнеса. Оба имеют прочные связи с Buglia. Первый был гражданином Бари, судебным секретарем и членом Апулийского общества во втором мире.

Передача будет говорить о чрезвычайной ситуации в Ковите, торговых и туристических отношениях и инвестиционных возможностях между Буглией и Россией, но также будет местом для художественного самовыражения.



Работы студентов Академии художеств в Москве будут представлены на Одиннадцатом фестивале апулийского искусства в Москве. После короткого музыкального выступления выступит Консерватория Бикини. Эухенио Датоли (кларнет), София Шапиро (виолончель) и Кристина Лес (фортепиано) сочинят Нино Рота.

Этот специальный выпуск будет переиздан на российских каналах и в корпоративных социальных сетях, а также распространен в московской прессе.

«От этого выигрывает Булья, наша земля, наша культура и продвижение туристических объектов Апулии. Чесвир снова дает нам важный момент и стратегическую возможность, – говорит Альдо Патруно, – чтобы подготовить почву для последствий», – сказал он.

В то же время, вслед за Москвой и Димитровым, продолжится выставочный тур художника Салендо Карло Тома «Парадолия – за гранью внешности», начавшийся ровно 10 лет назад с 10-го Апулийского фестиваля искусства в Москве. Выставка об удивительной красоте оливковых деревьев нашего края открылась в присутствии министра культуры республики Константина Иванова в Центре драматических режиссеров в Йошкар-Оле (столица Республики Марий Эл). Паскуаль Терраццано, посол Италии в Российской Федерации.

«Несмотря на все трудности, мы не остановились, но, – продолжает Маладеста, – мы пересмотрели свое присутствие. В этом году эпидемия помешала многим православным приверженцам Святого Николая и русским туристам, даже тем, кто может доверять прямым регулярным рейсам в последние годы, закрывая доступ в Апулию и Базилику. И поскольку выставка Карло Тома все еще путешествует по российским регионам, мы стараемся прервать наш разговор, который я люблю называть «дипломатией культуры», и в то же время надеемся сделать нашим российским друзьям небольшой, но сердечный подарок. Я подумал, что мы не должны скучать по Барри и Сан-Никола ».

В наши дни грамоты из Москвы нет, но у русских, живущих в Буглии, есть возможность отпраздновать святого Николая Чудотворца по православным обрядам.

В частности, митрополит из Москвы Григорий Альпиев отслужит вечерню сегодня, пятницу, 18 декабря, в 18:00 в Русской Церкви, а завтра, 19 декабря, в 21:00 в Базилике, возглавив Святое Причастие. Празднование, в соответствии с антиправительственными правилами, позволит принять участие постоянному количеству верующих.