Cinderace Tera Raid Events Guide — Pokemon Scarlet and Violet Wiki Guide

Событие Cinderace Pokemon Violet и Pokemon Scarlet — это специальное боевое событие Tera Raid, доступное в течение ограниченного времени. Используйте это руководство, чтобы узнать, как разблокировать 7-звездочное событие Cinderace Tera Raid и как его пройти.

Это руководство включает в себя:

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Cinderace Tera Raid, время начала и детали

Согласно официальному покемону Веб-сайтСиндерейс появится с самой могучей меткой в ​​7-звездочных битвах Tera Raid Black Crystal’s. Это тяжелая рейдовая битва.

Борьба с Cinderace типа Tera 29 декабря @ 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени / 19:00 по восточному времени — 1 января в 16:00 по тихоокеанскому времени FightingTera относится к типу Cinderace. 13 января @ 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени / 19:00 по восточному времени — 15 января в 16:00 по тихоокеанскому времени

Cinderace в оба периода будет точно таким же, и поймать можно только одного!

У Сендриса будет 7 звезд боевого типа Терра

Синдерейс можно бросать вызов неоднократно, но поймать можно только один раз.

Как разблокировать 7-звездочный рейд Синдреса

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Как и в боевом событии Charizard Terra Raid, вам нужно сделать несколько вещей, чтобы бросить вызов Charizard Tera Raid на Pokemon Violet или Pokemon Scarlet.

Получить онлайн Открыв внутриигровое меню и нажав L. Откройте Poke Portal и нажмите +, чтобы увидеть новости. Чтобы увидеть 7-звездочные черные кристаллы Terra в своей игре, вам нужно выполнить шаги, чтобы разблокировать 6-звездочные рейды (Завершите турнир Ace Academy после титров и победите 15 рейдов Tera). Если вы не выполнили вышеуказанное, вы все равно можете участвовать в рейдах, присоединившись к Tera Raid Battles онлайн, однако вам нужно будет Платная подписка Nintendo Switch Online. Возможно, вам все еще придется разблокировать 6-звездочные рейды в 7-звездочном Cinderace Raid, чтобы случайным образом появляться в сети. Однако вы можете использовать значок ссылки, чтобы присоединиться к кому-то, если они разблокировали его, независимо от вашего развития истории. READ На следующее утро: очистите с помощью Dyson V15 Detect, готового к работе с лазером

Как победить в событии Cinderace Tera Raid Battle

Узнайте подробности о действиях 7-звездной Синдерейс ниже и о стратегии противодействия им.

Сандрис не имеет себе равных Пишет Боевой (тип Терра) — Слабый перед душой и сказочный и летающий емкость Либеро (Скрытая способность — не действует при Терастализации) движется Bulk Up — Повышает его защиту и атаку, он делает это первым в каждом бою и будет продолжать использовать это.

Пирошар — Огонь — Этот прием используется чаще всего.

Железная голова — твердая

Акробатика — полет

Удар в прыжке в высоту — бой

Вам нужно использовать файл Покемон 100 уровня

Сандрис У вас будет терра боевой тип, что делает его Слаб к экстрасенсу, фее и плану.

У вас будет терра боевой тип, что делает его Непревзойденная Синдерэйс Физический атакующий

это оборона И частная защита равный

И равный Мы предлагаем использовать Psychic или Flying Pokemon. К сожалению, покемоны сказочного типа, такие как Азумарилл и Даксбун, уязвимы для атаки Железной головы Синдерейс. Мы использовали Эспатру психологического типа.

Вот конкретные инструкции, как противостоять Синдерэйс.

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[[File:Cinderace_Event_Tera_Raid1.png]]

Подумайте об использовании Эспетры. Способность Эспатра авантюристична, повышая те же характеристики, что и его противник. Таким образом, каждый раз, когда Синдерейс повышает свою атаку и защиту с помощью Bulk Up, Эспатра автоматически следует за ней. Его также очень легко получить.

Эспетра (здание Сендерес Рид) Пишет психологический С тера психический тип емкость триммер природа приличный сохраненный предмет Шелл Белл движется Люмина раздавить

отражает

Рука помощи

Тихий разум / Танец перьев (на ваш выбор) EV (значения напряжения) Атака 252/252 л.с.

Собери команду, если сможешь — Или играть онлайн. С товарищами-тренерами должно быть проще иметь дело, чем с NPC. Стратегия с Эспатрой очень проста. на первом повороте, Он должен использоваться одним человеком отражает — Это увеличивает защиту всей вашей команды. Затем Синдерейс атаковала Люмина раздавить Это очень эффективный ход, который снижает специальную защиту Синдерейс, заставляя всех специальных атакующих в вашей команде бить сильнее. Шелл Белл Это гарантирует вам восстановление во время атаки. По желанию вы можете использовать спокойный ум Для дальнейшей полировки вашей Espathra или Танец перьев Чтобы свести на нет атаку Сандриса. когда Зола поднимает щит, ты Должен Терастализируйте и поразите его суперэффективной атакой того же типа Тера Покемона. [[File:Cinderace Raid Screen Shot 12:29:22, 5.46 PM.png|link=]] Если ваш покемон вот-вот потеряет сознание, подумайте о том, чтобы сохранить Терастализацию до тех пор, пока вы не выздоровеете — вы можете Терастализироваться только один раз! Если ваш товарищ по команде подвергся терастализации, а вы не можете этого сделать, вместо этого используйте на нем руку помощи. READ Elden Ring Speedrunner обходит ролевую игру с открытым миром менее чем за 37 минут

Боевые бонусы рейда Терра Синдреса

скоро! Помимо Cinderace, вы, вероятно, соберете различные Tera Shards, крышки от бутылок, витамины и многое другое.

Сандерс 100 уровня С идеальными индивидуальными ценностями «лучший». (Вы можете поймать только одну Cinderace, но можете повторить рейд за другими наградами) Сильнейшая метка — ей дали прозвище «Синдерейс Непревзойденная». у нее есть человеческая природа Среди ее приемов — прыжок в высоту, огненный шар, акробатика и железная голова.

С идеальными индивидуальными ценностями «лучший». (Вы можете поймать только одну Cinderace, но можете повторить рейд за другими наградами) TM064 — Сбор (увеличивает ATK и DEF на 1 ступень) (*только в первый раз)

пробки для бутылок

пятна способностей

Борьба с осколками Терры

Белок, кусочки звезды, эксп. Конфеты L, XL и редкие конфеты

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