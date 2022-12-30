Cinderace Tera Raid Events Guide — Pokemon Scarlet and Violet Wiki Guide

Событие Cinderace Pokemon Violet и Pokemon Scarlet — это специальное боевое событие Tera Raid, доступное в течение ограниченного времени. Используйте это руководство, чтобы узнать, как разблокировать 7-звездочное событие Cinderace Tera Raid и как его пройти.
Это руководство включает в себя:
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Cinderace Tera Raid, время начала и детали
Согласно официальному покемону Веб-сайтСиндерейс появится с самой могучей меткой в 7-звездочных битвах Tera Raid Black Crystal’s. Это тяжелая рейдовая битва.
|Борьба с Cinderace типа Tera
|29 декабря @ 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени / 19:00 по восточному времени — 1 января в 16:00 по тихоокеанскому времени
|FightingTera относится к типу Cinderace.
|13 января @ 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени / 19:00 по восточному времени — 15 января в 16:00 по тихоокеанскому времени
Cinderace в оба периода будет точно таким же, и поймать можно только одного!
- У Сендриса будет 7 звезд боевого типа Терра
- Синдерейс можно бросать вызов неоднократно, но поймать можно только один раз.
Как разблокировать 7-звездочный рейд Синдреса
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Как и в боевом событии Charizard Terra Raid, вам нужно сделать несколько вещей, чтобы бросить вызов Charizard Tera Raid на Pokemon Violet или Pokemon Scarlet.
- Получить онлайн Открыв внутриигровое меню и нажав L. Откройте Poke Portal и нажмите +, чтобы увидеть новости.
- Чтобы увидеть 7-звездочные черные кристаллы Terra в своей игре, вам нужно выполнить шаги, чтобы разблокировать 6-звездочные рейды (Завершите турнир Ace Academy после титров и победите 15 рейдов Tera).
- Если вы не выполнили вышеуказанное, вы все равно можете участвовать в рейдах, присоединившись к Tera Raid Battles онлайн, однако вам нужно будет Платная подписка Nintendo Switch Online. Возможно, вам все еще придется разблокировать 6-звездочные рейды в 7-звездочном Cinderace Raid, чтобы случайным образом появляться в сети. Однако вы можете использовать значок ссылки, чтобы присоединиться к кому-то, если они разблокировали его, независимо от вашего развития истории.
Как победить в событии Cinderace Tera Raid Battle
Узнайте подробности о действиях 7-звездной Синдерейс ниже и о стратегии противодействия им.
|Сандрис не имеет себе равных
|Пишет
|Боевой (тип Терра) — Слабый перед душой и сказочный и летающий
|емкость
|Либеро (Скрытая способность — не действует при Терастализации)
|движется
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- Вам нужно использовать файл Покемон 100 уровня
- Сандрис У вас будет терра боевой тип, что делает его Слаб к экстрасенсу, фее и плану.
- Непревзойденная Синдерэйс Физический атакующий
- это оборона И частная защита равный
- Мы предлагаем использовать Psychic или Flying Pokemon. К сожалению, покемоны сказочного типа, такие как Азумарилл и Даксбун, уязвимы для атаки Железной головы Синдерейс. Мы использовали Эспатру психологического типа.
Вот конкретные инструкции, как противостоять Синдерэйс.
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[[File:Cinderace_Event_Tera_Raid1.png]]
- Подумайте об использовании Эспетры. Способность Эспатра авантюристична, повышая те же характеристики, что и его противник. Таким образом, каждый раз, когда Синдерейс повышает свою атаку и защиту с помощью Bulk Up, Эспатра автоматически следует за ней. Его также очень легко получить.
|Эспетра (здание Сендерес Рид)
|Пишет
|психологический С тера психический тип
|емкость
|триммер
|природа
|приличный
|сохраненный предмет
|Шелл Белл
|движется
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|EV (значения напряжения)
|Атака 252/252 л.с.
- Собери команду, если сможешь — Или играть онлайн. С товарищами-тренерами должно быть проще иметь дело, чем с NPC.
- Стратегия с Эспатрой очень проста. на первом повороте, Он должен использоваться одним человеком отражает — Это увеличивает защиту всей вашей команды.
- Затем Синдерейс атаковала Люмина раздавить Это очень эффективный ход, который снижает специальную защиту Синдерейс, заставляя всех специальных атакующих в вашей команде бить сильнее. Шелл Белл Это гарантирует вам восстановление во время атаки.
- По желанию вы можете использовать спокойный ум Для дальнейшей полировки вашей Espathra или Танец перьев Чтобы свести на нет атаку Сандриса.
- когда Зола поднимает щит, ты Должен Терастализируйте и поразите его суперэффективной атакой того же типа Тера Покемона. [[File:Cinderace Raid Screen Shot 12:29:22, 5.46 PM.png|link=]]
- Если ваш покемон вот-вот потеряет сознание, подумайте о том, чтобы сохранить Терастализацию до тех пор, пока вы не выздоровеете — вы можете Терастализироваться только один раз!
- Если ваш товарищ по команде подвергся терастализации, а вы не можете этого сделать, вместо этого используйте на нем руку помощи.
Боевые бонусы рейда Терра Синдреса
скоро! Помимо Cinderace, вы, вероятно, соберете различные Tera Shards, крышки от бутылок, витамины и многое другое.
- Сандерс 100 уровня С идеальными индивидуальными ценностями «лучший». (Вы можете поймать только одну Cinderace, но можете повторить рейд за другими наградами)
- Сильнейшая метка — ей дали прозвище «Синдерейс Непревзойденная».
- у нее есть человеческая природа
- Среди ее приемов — прыжок в высоту, огненный шар, акробатика и железная голова.
- TM064 — Сбор (увеличивает ATK и DEF на 1 ступень) (*только в первый раз)
- пробки для бутылок
- пятна способностей
- Борьба с осколками Терры
- Белок, кусочки звезды, эксп. Конфеты L, XL и редкие конфеты
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Следующий: Pokedex — Все алые и фиолетовые покемоны
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