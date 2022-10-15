Citigroup ускоряет выход из российского бизнеса

В пятницу Citigroup объявила о планах закрыть свои институциональные банковские операции в России, поскольку наступление Владимира Путина на Украину продолжается уже седьмой месяц.

В августе Citi заявил, что прекратит свои потребительские и внутренние бизнес-операции в стране. В то время банк заявил, что не закрыл свой инвестиционно-банковский или транзакционный бизнес в России, но не получил новых клиентов.

Генеральный директор Джейн Фрейзер заявила в пятницу, что банк «закроет почти все наши институциональные банковские услуги (в России) в следующем квартале».

«Чтобы было ясно, мы намерены прекратить свое присутствие в этой стране», — добавила она.

Банк заявил, что начал сообщать клиентам, осуществляющим операции в России, о прекращении большинства услуг в стране к концу первого квартала 2023 года.

Объявление было сделано после того, как банк сообщил о 25-процентном падении прибыли в третьем квартале из-за увеличения стоимости кредита и снижения доходов от рынков и корпоративных банковских услуг.

Citigroup выставила на продажу свой российский потребительский банк в начале прошлого года в рамках плана Фрейзера по преобразованию компании, но усилия по уходу из страны ускорились после вторжения России в Украину в конце февраля. С начала года группа сократила потенциальные убытки, связанные с российским риском, с 4 миллиардов долларов до 2 миллиардов долларов.

В целом нью-йоркский банк сообщил о чистой прибыли в размере 3,5 млрд долларов, или 1,63 доллара на акцию, по сравнению с 4,6 млрд долларов, или 2,15 доллара на акцию, в предыдущем году. Выручка выросла на 6 процентов до 18,5 миллиардов долларов, отражая единовременную прибыль от продажи потребительского бизнеса Citi на Филиппинах. Без учета последствий продажи выручка снизилась на 1 процент.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что прибыль компании составит 1,42 доллара на акцию при выручке в 18,3 миллиарда долларов.

Акции в пятницу выросли примерно на 0,7%, превзойдя падение S&P 500 на 2,4%.