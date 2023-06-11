Clockwork Revolution — новая ролевая игра в стиле стимпанк от Microsoft InXile.

На Xbox Games Showcase в воскресенье Microsoft выпустила новый трейлер ролевой игры в стиле стимпанк от своей студии inXile Entertainment под названием заводная революция.
заводная революция Это ролевая игра от первого лица в стиле стимпанк. Обнаружив удивительное изобретение, которое позволяет вам путешествовать в прошлое, вы открываете для себя город, который вы называете своим домом — оживленный паровой город Авалон, тщательно спроектированный с учетом меняющихся исторических событий. Возвращаясь к ключевым моментам, ваши взаимодействия и выбор будут иметь эффект бабочки в глубоком, повествовательном мире и персонажах Авалона, заставляя их меняться и реагировать беспрецедентным образом.
Microsoft поделилась более подробной информацией в сообщении в блоге Xbox Wire. «Это фэнтезийная ролевая игра от первого лица с динамичными, захватывающими во времени боями, глубокими взаимосвязанными ролевыми системами и возможностью создать собственного уникального персонажа с нуля», — заявил глава InXile Entertainment Studio Брайан Фарго. сказал в посте. Пост также включает в себя некоторые подробности об истории игры, которая выглядит так, как будто это может быть история, ломающая разум и время.
К сожалению, окна запуска игры пока нет. В сообщении в блоге Фарго описал то, что мы видели в воскресенье, как «предварительный альфа-тест», поэтому мы, возможно, немного подождем, чтобы поиграть в игру самостоятельно. Игра выйдет на Xbox Series X/S и ПК.
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