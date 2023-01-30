Cooper Union переносит выставку о ведущей художественной школе России — ARTnews.com

прошлая неделя, Купер Юнионлегендарная нью-йоркская художественная школа, которую посещали многие известные художники, приняла решение отложить выставку о Вхутемасшкола искусства и архитектуры в Москве, действовавшая с 1920 по 1930 год. Cooper Union заявила, что приняла решение в связи с войной на Украине.

Решение было осуждено группой художников, критиков и искусствоведов, опубликовавших его. Открой письмо В воскресенье они назвали возможность отмены шоу «пугающим нарушением академической свободы и образования».

Среди тех, кто подписал открытое письмо, были известные историки искусства, такие как Клэр Бишоп, Ив Ален Буа, Хэл Фостер, Дэвид Хоселет, Розалинда Кроче и Иоахим Писсарро, а также художники, посещавшие Cooper Union, такие как Дэвид Диау. и Девайн. Кенни. Среди подписавших были Аделита Хусни Бей, Альфредо Джаар и Эми Силман. Архитектор Рем Колхас. и Флавин Джадд, лидер корпорации, управляющей бизнесом его отца, скульптор-минималист Дональд Джадд.

Выставка под названием «Вхутемас: Лаборатория авангарда, 1920-1930-е» должна была открыться 25 января, в тот же день, когда Союз бондарей перенес ее. Он должен был включать работы студентов Cooper Union, а также материалы, касающиеся Вхутемаса, преподавателей и присутствовавших.

Цель Вхутемаса, которую часто сравнивают со школой Баухауза, заключалась в том, чтобы воспитать группу художников, которые интегрировали искусство и политику в свою жизнь и работу. Он был создан как часть более широкой инициативы по изменению системы образования в России при Владимире Ленине и в конечном итоге был закрыт Иосифом Сталиным, который обвинил школу в пропаганде «формализма».

Среди преподавателей школы были Александр Родченков, Л. Лисицкий, Любовь Попова, Александра Экстер, Казимир Малевич и Владимир Татлин. В 2014 году Gropius Bau был установлен в Берлине. Предложение О Вхутемасе. Шоу Cooper Union не имеет ничего общего с этим шоу.

в заявление В письме Хейли Эбер, исполняющей обязанности декана школы, и Александре Тушиловском, председателе выставочного комитета, Cooper Union заявила, что отложила открытие, «чтобы дать нам время и пространство для полного рассмотрения» опасений по поводу выставки.

«Поскольку эта выставка будет опробована в нынешних обстоятельствах, она вызвала обеспокоенность и инициировала полезный диалог», — говорится в заявлении. «Мы благодарны нашим этническим украинским коллегам, которые помогают нам работать над этим вопросом, поскольку мы стремимся точно и деликатно сбалансировать научное изучение истории архитектуры на фоне нынешних зверств, которые русские совершают над народом украинского правительства».

Хотя в заявлении Cooper Union это не упоминалось, отсрочка произошла всего через несколько дней после того, как ее написал Педер Анкер, профессор Галлатинской школы индивидуальных исследований Нью-Йоркского университета. редакционный отвергнуть предложение в Архитектор.

Обвинив шоу Cooper Union в том, что оно является формой российской мягкой силы, Анкер написал: «Хотя научная работа, стоящая за шоу, солидна, в текущей культурной политике она служит российской пропагандой. В условиях бушующей войны зачем Cooper Union соглашаться публично поддержать это сейчас?»

В заявлении, отправленном по электронной почте АРТньюс После того, как эта статья была опубликована, Эбер сказала, что отсрочка не была результатом статьи Анкер, которая, по ее словам, «создала впечатление, что шоу было молчаливым одобрением сегодняшней российской политики». -проверено и с тех пор было сильно отредактировано. Непонимание вызвало обеспокоенность и продолжило диалог в Купере, в нашем сообществе и в поле в целом».

В своей статье Анкер ранее обвинял куратора Анну Бокову в связях с Владимиром Путиным, но теперь упоминание об этом в статье исключено. Архитектор Он отметил, что Боков ответил, назвав этот ярлык «ложным и клеветническим», и что Анкер не раскрыл информацию о нем до публикации.

Отметив, что он не был экспертом по русской архитектуре, в открытом письме статья Анкера была названа «интеллектуально сомнительной» как причина, по которой Cooper Union стремился открыть галерею.

в электронном письме АРТньюсАнкер, специализирующийся на истории науки и философии окружающей среды, не отрицал, что не является специалистом по русской архитектуре, но сказал, что это «не мешает мне написать эту редакционную (не академическую статью)». Он сказал, что стремился поднять вопросы о «времени показа», а не о его содержании, и сказал, что стремился показать, как «интеллектуальная забота» отца Бокова, архитектора Андрея Бокова, позволила ей получить доступ к материалам, связанным с Вхутемасом.

«Мы призываем The Cooper Union немедленно включиться в открытый и ответственный процесс, включая беседы с сообществом, а также с экспертами в этой области, и установить подходящую дату для запуска Вхутемас: Лаборатория авангарда, 1920–1930 гг.В заключении открытого письма говорится: «Эта выставка, на которой представлены работы бывших и нынешних студентов Cooper Union, является важным напоминанием о культурном опыте межвоенных лет и их непреходящему наследию противостояния авторитаризму — как прошлому, так и настоящему».

В своем заявлении к АРТньюсЭбер добавил: «Решение о временной отсрочке выставки не было принято на основе мнения одного человека, скорее решение о переносе не было временным». Мы чувствовали, что крайне важно, чтобы у нас было время и пространство, чтобы рассмотреть путь вперед, уважающий изучение этого важного периода архитектуры и среды, в которой он работал. [is] Представлено. С этой целью и в качестве следующего шага руководство Cooper Union продолжает полезные обсуждения с нашими студентами и преподавателями, а также с членами украинского сообщества Cooper».

Разъяснение и обновление, 30.01.23, 15:40: В более ранней версии этой статьи говорилось, что выставка перенесена на неопределенный срок. Представитель Cooper Union сказал, что это отложено, но не на неопределенный срок. Эта статья была обновлена ​​и теперь включает письменные показания Хейли Эбер, отправленные АРТньюс После публикации этой статьи.