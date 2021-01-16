Economy

Credit Suisse ожидает, что российская валюта вырастет до 65-70 рублей по отношению к доллару в 2021 году – Бизнес и экономика

16 января, 2021
Marfa Fedoroa

Москва, 14 января. Согласно прогнозам нового экономического обзора Credit Suisse, опубликованного в четверг, рубль в 2021 году укрепится до вполне оправданного уровня 65-70 рублей за доллар.

Эксперты банка считают: «Мы ожидаем, что рубль вернется на свой базовый уровень в 2021 году. По нашему мнению, его слабость была вызвана временными факторами». Среди них – намерение правительства РФ пересмотреть налоговые соглашения с зарубежными странами, а также резкое увеличение денежной массы (рост наличных и неденежных средств (М2) ускорился с начала 2020 года по октябрь с 10,2% до 16,2% в годовом исчислении). В компании добавили, что остановка денежно-кредитной политики, начавшаяся в сентябре 2020 года, также оказала негативное влияние на российскую валюту.

В банке указали, что «первый фактор вызвал отток капитала за границу, а второй создал благоприятные условия для этого притока», добавив, что основными источниками увеличения денежной массы были операции федерального бюджета и особенности дефицитного финансирования во втором квартале, когда государство получило выгоду от приватизации Сбербанка (около 1 % ВВП). «Вместо того, чтобы компенсировать это увеличение рублевой ликвидности продажей иностранной валюты, Центральный банк России отложил свои операции на открытом рынке до четвертого квартала, а также компенсировал это отложенными покупками иностранной валюты с 2018 года. По нашему мнению, это привело к дополнительным сбоям в работе», – говорится в исследовании Credit Suisse. Этот дефект временный и исчезнет в 2021 году.

В компании добавили, что приостановка денежно-кредитной политики, начавшаяся в сентябре 2020 года, оказала дополнительное негативное влияние на российскую валюту.

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