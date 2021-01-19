Dark Wing перенесен на 3 июня

Издатель Clouded Leopard Entertainment и производственные возможности разработчиков вызвали задержку высокоскоростной 3D-съемки Темное Крыло Из которых Планируется заранее Дата выхода – с 25 февраля по 3 июня. Игра будет доступна в цифровом виде по всему миру для PlayStation 4, Switch и ПК через пар За 29,99 долларов / 2980 иен – материалы о стандартной и ограниченной версиях для PlayStation 4 и Switch в Японии и Азии. Он будет поддерживать английский, японский, китайский (традиционный и упрощенный), корейский, французский, итальянский, немецкий, испанский и японский варианты голосового перевода.
Разработчик использует дополнительное время, чтобы сосредоточить свои усилия на следующих моментах:
- Улучшенная графика игры.
- Усовершенствуйте свой игровой процесс и дизайн.
- Тонкая настройка сцен.
- Обеспечьте баланс на уровнях сложности.
- Окончательные настройки для обеспечения совместимости с контроллерами и устройствами.
Clouded Leopard Entertainment также объявила, что ограниченное издание будет включать в себя копию двух совершенно новых оригинальных иллюстраций. Темное Крыло Героини – Клара и Эрика, работы известного японского художника Харухико Микимото.
Всего в Limited Edition войдут:
- Копия Темное Крыло Для PlayStation 4 или Switch
- Оригинальный саундтрек и оригинальный саундтрек
- Темное Крыло Визуальная книга фанатов
- Копия оригинальной иллюстрации Харухико Микимото
- Акриловая статуя
- Корректировка логотипа вечернего рейса
- Булавка с логотипом Evening Cruise
- Лист наклеек размера B5
Узнать больше об игре Вот.
Посмотреть новую партию фотографий в галерее.
Комментирующий подход
Мы приветствуем и поощряем комментарии к Gematsu. Однако мы просим вас следовать простому набору рекомендаций:
- Читать статью полностью Перед тем, как комментировать.
- Оставайтесь в теме.
- Комментариев от машины нет, В том числе фишинг, травля или отправка сообщений.
- Знайте, когда не комментировать. Если вас не волнует тема, не комментируйте.
- Нет оскорбительных комментариев. Это включает в себя оскорбительным, угрожающим, порнографическим, вводящие в заблуждение или клеветнические содержание / язык, а также публичное преследование и отдельные нападения.
- Не клянчат порт.
- Никаких консольных войн.
- Используйте теги спойлера При публикации испорченного контента или контента NSFW (только без изображения обнаженного тела). Например:
Уилл – это Леомон.Определите тему контента вне порочных тегов.
- Относитесь с уважением к другим комментаторам. Вам не обязательно ладить друг с другом, но вы должны вежливо обсудить. Если вы обнаружите, что комментатор не соблюдает этот простой этикет, не продолжайте разговор – просто сообщите об этом.
Gematsu оставляет за собой право изменять или удалять любые Комментарии без предварительного уведомления. Эта политика приостановки может быть изменена в любое время.