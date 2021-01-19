Tech

Dark Wing перенесен на 3 июня

19 января, 2021
Artem Sokolov

Издатель Clouded Leopard Entertainment и производственные возможности разработчиков вызвали задержку высокоскоростной 3D-съемки Темное Крыло Из которых Планируется заранее Дата выхода – с 25 февраля по 3 июня. Игра будет доступна в цифровом виде по всему миру для PlayStation 4, Switch и ПК через пар За 29,99 долларов / 2980 иен – материалы о стандартной и ограниченной версиях для PlayStation 4 и Switch в Японии и Азии. Он будет поддерживать английский, японский, китайский (традиционный и упрощенный), корейский, французский, итальянский, немецкий, испанский и японский варианты голосового перевода.

Разработчик использует дополнительное время, чтобы сосредоточить свои усилия на следующих моментах:

  • Улучшенная графика игры.
  • Усовершенствуйте свой игровой процесс и дизайн.
  • Тонкая настройка сцен.
  • Обеспечьте баланс на уровнях сложности.
  • Окончательные настройки для обеспечения совместимости с контроллерами и устройствами.

Clouded Leopard Entertainment также объявила, что ограниченное издание будет включать в себя копию двух совершенно новых оригинальных иллюстраций. Темное Крыло Героини – Клара и Эрика, работы известного японского художника Харухико Микимото.

Всего в Limited Edition войдут:

  • Копия Темное Крыло Для PlayStation 4 или Switch
  • Оригинальный саундтрек и оригинальный саундтрек
  • Темное Крыло Визуальная книга фанатов
  • Копия оригинальной иллюстрации Харухико Микимото
  • Акриловая статуя
  • Корректировка логотипа вечернего рейса
  • Булавка с логотипом Evening Cruise
  • Лист наклеек размера B5

Темное Крыло

Узнать больше об игре Вот.

Посмотреть новую партию фотографий в галерее.

Комментирующий подход

Мы приветствуем и поощряем комментарии к Gematsu. Однако мы просим вас следовать простому набору рекомендаций:

  • Читать статью полностью Перед тем, как комментировать.
  • Оставайтесь в теме.
  • Комментариев от машины нет, В том числе фишинг, травля или отправка сообщений.
  • Знайте, когда не комментировать. Если вас не волнует тема, не комментируйте.
  • Нет оскорбительных комментариев. Это включает в себя оскорбительным, угрожающим, порнографическим, вводящие в заблуждение или клеветнические содержание / язык, а также публичное преследование и отдельные нападения.
  • Не клянчат порт.
  • Никаких консольных войн.
  • Используйте теги спойлера При публикации испорченного контента или контента NSFW (только без изображения обнаженного тела). Например: Уилл – это Леомон. Определите тему контента вне порочных тегов.
  • Относитесь с уважением к другим комментаторам. Вам не обязательно ладить друг с другом, но вы должны вежливо обсудить. Если вы обнаружите, что комментатор не соблюдает этот простой этикет, не продолжайте разговор – просто сообщите об этом.
READ  Патч Microsoft, вторник, издание января 2021 г. - Шпаргалки по безопасности

Gematsu оставляет за собой право изменять или удалять любые Комментарии без предварительного уведомления. Эта политика приостановки может быть изменена в любое время.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *