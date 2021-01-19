Dark Wing перенесен на 3 июня

Издатель Clouded Leopard Entertainment и производственные возможности разработчиков вызвали задержку высокоскоростной 3D-съемки Темное Крыло Из которых Планируется заранее Дата выхода – с 25 февраля по 3 июня. Игра будет доступна в цифровом виде по всему миру для PlayStation 4, Switch и ПК через пар За 29,99 долларов / 2980 иен – материалы о стандартной и ограниченной версиях для PlayStation 4 и Switch в Японии и Азии. Он будет поддерживать английский, японский, китайский (традиционный и упрощенный), корейский, французский, итальянский, немецкий, испанский и японский варианты голосового перевода.

Разработчик использует дополнительное время, чтобы сосредоточить свои усилия на следующих моментах:

Улучшенная графика игры.

Усовершенствуйте свой игровой процесс и дизайн.

Тонкая настройка сцен.

Обеспечьте баланс на уровнях сложности.

Окончательные настройки для обеспечения совместимости с контроллерами и устройствами.

Clouded Leopard Entertainment также объявила, что ограниченное издание будет включать в себя копию двух совершенно новых оригинальных иллюстраций. Темное Крыло Героини – Клара и Эрика, работы известного японского художника Харухико Микимото.

Всего в Limited Edition войдут:

Копия Темное Крыло Для PlayStation 4 или Switch

Оригинальный саундтрек и оригинальный саундтрек

Темное Крыло Визуальная книга фанатов

Копия оригинальной иллюстрации Харухико Микимото

Акриловая статуя

Корректировка логотипа вечернего рейса

Булавка с логотипом Evening Cruise

Лист наклеек размера B5

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