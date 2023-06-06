Diablo 4 — самая быстро продаваемая игра Blizzard за все время

Diablo 4 выходит сегодня в полном объеме и уже зарекомендовала себя как самая быстро продаваемая игра Blizzard «за всю историю».

Diablo IV вышла сегодня, и она уже получила восторженные отзывы (Том тоже любил ее в своих впечатлениях от Diablo 4), но Action-RPG от Blizzard одержала еще один триумф, быстро став самой продаваемой игрой Blizzard за все время.

Diablo 4 — самая быстро продаваемая игра Blizzard

Ранний доступ к Diablo 4 стартовал в начале июня, и этих нескольких дней оказалось достаточно, чтобы в Diablo 4 было сыграно 93 миллиона часов. Blizzard представляет это в ошеломляющей перспективе в пресс-релизе, отмечая, что прошло более 10 000 лет или «эквивалент игры 24 часа в сутки с момента зарождения человеческой цивилизации».

«Команда Diablo IV готовилась к этому многолетнему моменту. Мы невероятно гордимся тем, что можем предложить игрокам самую богатую историю в игре Diablo, — говорит генеральный менеджер Diablo Род Фергюсон. — С тех пор как игра была впервые анонсирована в 2019 году, мы заплатили миллионы игроков по всему миру за поддержку этой версии нашего темного видения священного. Радуйся, Лилит, Благословенная Мать». Майк Ибарра, президент Blizzard Entertainment, добавляет: «Наше видение в Blizzard — создавать легендарные впечатления, которые разделяет каждый, и Diablo IV — прекрасное воплощение этого видения… Это блестяще созданное выражение вселенной Diablo — отличный пример того, что наши талантливые команды разработчиков способны на это». Независимо от того, являетесь ли вы ветераном серии или впервые погружаетесь в Санктуарий, игроки приветствуют глобальный запуск Diablo IV».

Если вы уже жаждали больше Diablo 4, то на ваши звонки ответили — дополнения Diablo IV уже находятся в разработке, и уже подтверждено, что в игре будет больше контента после выхода, чем в любой другой игре Diablo.

В общем, самое время стать поклонником Diablo. Как вам Diablo 4? Дайте нам знать об этом в комментариях!