Dictok становится полем политической битвы в России – Tech Crunch

Мы внимательно следим за использованием Dictoc в России, надзорный совет Facebook выходит за рамки Facebook, а Sesame Workshop поддерживает фонд EDEC. Это ваш ежедневный кризис на 11 февраля 2021 года.

Большая история: Дикток становится полем политической битвы в России

В России есть небольшая, но быстрорастущая группа пользователей-диктаторов. Хотя в прошлом этот шаг был в значительной степени аполитичным, похоже, назревает война между правительством и молодыми активистами, которые поддерживают антикоррупционного и антипутинского политика Алексея Навального.

«До возвращения Навального российский дикток был о танцах, костюмах и постсоветской старомодной эстетике», – сказал кулинарный блогер Егор Кодасевич. «Внезапно стали появляться политические ролики во всех жанрах, от комедии до красоты и спорта».

Технологические гиганты

Совет по надзору за Facebook говорит, что другие социальные сети «могут присоединиться», если проект будет успешным – Совет по надзору Facebook действует совсем недавно, но уже с нетерпением ждет нового проекта.

Apple запускает новый опыт AR, который объединяет «всех людей» – даже среди тех из вас, кто не является поклонником шоу Apple TV +, использование Apple AR в качестве еще одного признака интереса еще более примечательно.

Стартапы, финансы и венчурный капитал

Боль Robinhood приносит пользу широкой публике, поскольку венчурные капиталисты спешат платить больше – Fintech из Сан-Франциско стремится предоставить людям возможность инвестировать в компании, используя любые суммы денег, уделяя особое внимание социальной деятельности в активной торговле.

Goldman Sachs & Sesame Workshop вкладывает деньги в новый фонд Эдека – Reich Capital III – это инвестиционный инструмент на 165 миллионов долларов.

Reduct.Video повышает M 4M для упрощения редактирования видео – технология запуска уже используется такими клиентами, как Intuit, Autodesk, Facebook, Dell, Spotify, фактически, Superman и IDEO.

Консультации и анализ от дополнительного кризиса

Генеральный директор Дэн Престон обсуждает введение Metromail под руководством SPAC – MetroMile вчера начала торговать как публичная компания.

Коммерциализация Deep Tech стартапов: практическое руководство для основателей и инвесторов – Deep Tech стартапы проходят иной эволюционный цикл, чем типичная компания P2B или P2C.

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Все остальное

Расизм полиции Чикаго очевиден в новых данных – это редкое сравнение яблока с яблоком поддерживает идею о том, что повышение разнообразия в правоохранительных органах может также улучшить качество полиции.

Одно приложение для веб-камеры открывало доступ к тысячам учетных записей пользователей онлайн – рассматриваемая база данных принадлежала Adorcom, которая использовалась для просмотра и управления многими моделями веб-камер.

Согласно новому отчету Censor Tower, 100 лучших приложений по подписке выросли на 34% в 2020 году до 13 млрд долларов, в то время как доля общих затрат осталась прежней – в прошлом году растущая часть затрат на коммунальные услуги приняла форму платежей по подписке, согласно новому репортажу Цензорской башни.

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