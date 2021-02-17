Discovery Taps Hulu Alum Патрицио «Пато» Спаньолетто в качестве директора по прямому потребительскому маркетингу – крайний срок

Патрицио «Пато» Спаньолетто, бывший глава отдела маркетинга Hulu, присоединился к Discovery в качестве генерального директора по глобальному маркетингу в компании, занимающейся прямым потребителем.

Спаньолето, который находится в Лос-Анджелесе, будет подчиняться Дж. Б. Перретту, президенту и генеральному директору Discovery International.

В этом году Discovery запустила сервис потоковой передачи Discovery + в США и других регионах и находится в процессе распространения по всему миру.

Spagnoletto займет недавно созданную роль и будет стремиться укрепить Discovery + на конкурентной арене потокового вещания. На него будут возложены широкие обязанности по привлечению, удержанию и росту подписчиков, медиа и аналитике, узнаваемости бренда, разработке творческих маркетинговых стратегий, пониманию потребителя. Помимо надзора за командой прямого маркетинга потребителю, Спаньолетто также будет работать с сетями в США и с местными международными организациями. маркетинговые команды для использования активов Discovery. Для улучшения службы вещания.

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Ссылаясь на обширную библиотеку компании и обширное портфолио кабельных брендов, таких как Food Network, Discovery, TLC, HGTV и другие, руководители Discovery заявили, что видят Discovery + достойным дополнением к Netflix. Конкретные цели для подписчиков услуги пока не определены. Verizon был основным драйвером подписок на раннем этапе благодаря сделкам с такими компаниями, как Disney. Телекоммуникационный гигант был объявлен основным партнером по запуску и сочетает бесплатный доступ к Discovery + с несколькими планами подписки на беспроводную и широкополосную связь.

«Мы рады, что Пато присоединился к нашей команде в этой новой глобальной ведущей роли DTC в момент трансформации нашей компании», – сказал Перре. «Пато помог Hulu более чем втрое подписаться за время своего пребывания в должности и имеет опыт работы с развлекательными, спортивными и линейными каналами, ориентированными непосредственно на потребителя, что идеально сочетается с нашими различными предложениями по исследованиям по всему миру. Расширяемся на международном уровне».

До прихода в Hulu Спаньолетто работал в Steelhouse, Farmers Insurance и Yahoo.

Он сказал: «Я очень рад присоединиться к такой замечательной компании в такое прекрасное время». «Я всегда любил Discovery и с нетерпением жду возможности присоединиться к этой талантливой команде и внести свой вклад в следующую главу их огромного успеха».