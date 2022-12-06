EA сделала PS2 «Властелин колец» с двигателем для гольфа Tiger Woods

картина : ЕА/Котаку

Делать видеоигры очень сложно. Чтобы зарядить даже небольшую игру, могут потребоваться годы работы. Одним из аспектов, который может занять особенно много времени и ресурсов, является создание собственного движка, поэтому многие разработчики используют Unreal Engine, Unity или другой уже существующий движок, чтобы ускорить процесс разработки. Это очень распространено, но недавно в интервью с Гленом Шофилдом, новым менеджером сайта, появился действительно дикий пример из дней PlayStation 2. Протокол Каллисто.

в последние дни, Протокол Каллисто Она была выпущена и получила… скажем так, смешанные отзывы (нашей собственной Эшли Бардхан понравилась ее амбициозность, несмотря на некоторые раздражающие всплески сложности). В любом случае, чтобы привлечь внимание общественности к новой хоррор-игре, директор Гленн Скофилд Речь шла об интервью и тому подобном. А две недели назад он снял видео с Проводной Он ответил на случайные твиты о разработке игры. Здесь он рассказал забавную мелочь о популярности. Властелин колец Игра, над которой он работал в EA.

в Проводной видеоСкофилд (ранее работавший в мертвый космос И Зов долга) отвечает на вопрос, почему разработчики больше не делают свои собственные движки, а вместо этого используют уже существующие технологии. Режиссер объясняет, что делать это сегодня слишком дорого и долго, и что всегда лучше взять старый движок и перепрофилировать его, как он сделал в EA.

Проводной

Видите ли, когда он был продюсером в 2003 году, у него была лицензия, чтобы побить их. Властелин колец: Возвращение короля, его команда целый год работала над новым игровым движком. Но дела шли медленно, и у игры был жесткий дедлайн. Поэтому он осмотрел различные другие движки, которые EA использовала для своих игр в то время, чтобы найти какую-то технологию, которую они могли бы перепрофилировать. Как ни странно, он пришел к выводу, что новейшая Тигровое дерево У гольфа идеальный двигатель.

«Властелин колец Он идет вокруг больших площадей, а затем в конце появляется какой-то замок или что-то в этом роде, замок. Что это? Тигровое дерево! Шофилд объяснил: «Длинные участки, и в конце, где вы идете за едой, вы и оказываетесь. И вот мы взяли Тигровое дерево двигатель и преобразовать его в Властелин колец двигатель.»

Это уже само по себе забавно и интересно. Но последний бит появился ранее сегодня в Твиттере. оказывается, По словам бывшего разработчика EAкоторые были изменены Властелин колец Код визуальных эффектов позже был повторно использован на PSP. Тигровое дерево Игра по созданию клубов дыма при ударе мяча.

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По-видимому, значок PSP Тигровое дерево Игра также содержит отсылки к Гэндальфу и другим. Лотр персонажи тоже. Как всегда, разработка игр хаотична и бесконечно увлекательна.