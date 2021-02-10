Entertainment One обслуживает 10% сотрудников кино и телевидения во время прямых трансляций

Принадлежащая Hasbro Entertainment One бросает 10% съемочной и телевизионной группы, разнообразие Он, конечно, продолжал.

Согласно записке главы отдела кино и телевидения eOne Стива Бертрама, увольнения происходят на фоне шага, «направленного на продвижение направленности и структуры нашей организации по всему миру», и являются ответом на «огромные потрясения, вызванные традиционной студийной моделью. беспокоили, поскольку технологические гиганты вложили значительные средства в свои платформы и создание оригинального контента. “”, что ускорило его распространение из-за эпидемии.

В последние годы произошла значительная консолидация вертикально интегрированных развлекательных компаний, от Disney до WarnerMedia, принадлежащей AT&T, и NBCUniversal, принадлежащей Comcast. Все они запустили потоковые сервисы.

Entertainment One, приобретенная Hasbro за 3,8 миллиарда долларов, закрыла распространение театров в Германии прошлой осенью, а в 2019 году остановила распространение живых театров в Австралии и Новой Зеландии. С тех пор, как Hasbro приобрела eOne, eOne теперь отвечает за все развлекательные составы Hasbro, объединяя Peppa Pig и PJ Masks с Transformers и Dungeons & Dragons под одной крышей, а в прошлом году пригласила на борт бывшего президента программ HBO Майкла Ломбардо. все его телевизионные операции.

«Хотя мы продлили это действие как можно дольше из-за сложных глобальных климатических условий, сейчас как никогда важно, чтобы наша организационная структура отражала потребности бизнеса», – сказал Бертрам в своем письме к сотрудникам.

Крайний срок сообщил первые новости об увольнении.

Прочтите полное примечание ниже:

За последние несколько лет мы поделились с вами нашей стратегией по преобразованию нашего кино- и телевизионного бизнеса в сторону большего контроля и творческого управления высококачественной интеллектуальной собственностью. Эта трансформация стала прямым ответом на серьезное нарушение традиционной модели студии, поскольку технологические гиганты вложили значительные средства в свои платформы и создание оригинального контента. Последствия эпидемии, безусловно, ускорили эти сейсмические изменения в нашей отрасли.

Как компания, полностью не зависящая от платформы, мы имеем хорошие возможности для успеха на новом рынке, особенно с популярными брендами Hasbro. Однако по мере того, как мы развиваемся в соответствии с меняющейся динамикой отрасли, мы должны развивать фокус и структуру нашей организации по всему миру.

В связи с этим мне очень грустно сообщить вам, что сегодня мы прощаемся с рядом наших коллег и начали беседы с другими о возможных изменениях в их ролях. Эти члены команды проделали выдающуюся работу и проявили твердую лояльность к eOne на протяжении всего срока своей работы, и мы им всем очень благодарны. Я хочу отметить их жизненно важный вклад в наш бизнес и поблагодарить каждого из них за их приверженность и бесчисленные успехи.

Роли, затронутые этой реорганизацией, составляют 10% нашей рабочей силы в кино и на телевидении. Что касается сотрудников, занимающих соответствующие должности, мы критически оцениваем другие потенциальные возможности в компании.

Чтобы было ясно, наша реорганизация не является результатом плохой работы бизнеса во время пандемии; Отрасль трансформируется в течение длительного времени с консолидацией вокруг новых глобальных платформ. Несмотря на то, что мы продлили это действие из-за сложных глобальных климатических условий, как никогда важно, чтобы наша организационная структура отражала потребности бизнеса. Перед нами многообещающий творческий поток через кино и телевидение и, мы надеемся, на горизонте выздоровление от пандемии, крайне важно, чтобы мы были готовы воспользоваться будущими возможностями.

Сегодня мы сосредоточены на поддержке наших пострадавших коллег и предоставлении поддержки уходящим членам команды с пакетами услуг по увольнению и медицинским обслуживанием, а также профессиональными услугами и программами помощи. Затронутые члены команды были уведомлены и получили дополнительную информацию в личном порядке. Тем, кто уезжает сегодня и в ближайшие несколько недель, я хотел бы поблагодарить каждого из вас за ваш вклад в eOne и предложить помощь мне и нашим высшим руководителям, когда вы думаете о будущем. Не стесняйтесь обращаться к нам напрямую.

Ряд руководителей предприятий встретятся со своими командами, чтобы поделиться дополнительной информацией о нашей структуре и видении будущего.

Хотя такие дни, как сегодня, чрезвычайно трудны, я по-прежнему с невероятным оптимизмом смотрю на будущее нашего бизнеса – и я с нетерпением жду возможности достичь наших целей вместе.

Мой лучший,

Стив