Euro Truck Simulator 2 возвращается в Россию

Будьте готовы обновить свой маршрут, поскольку Euro Truck Simulator 2 создает новые планы путешествий. Симулятор грузоперевозок по-прежнему должен прибыть в Иберию в апреле, но программное обеспечение SCS позволяет им путешествовать, куда они хотят. В DLC Heart of Russia они снова направятся на восток. Это один из способов, но они поделились некоторыми деталями и скриншотами следующего DLC.

Euro Truck Sim 2 немного откусил от России до расширения карты Балтийского моря, но на этот раз вы добьетесь дальнейшего прогресса. Сердце России будет включать Москву и немного дальше на восток, хотя SCS отмечает, что Россия очень велика и даже близко не приблизится к охвату всего в этом расширении.

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«Россия настолько всеобъемлющая, что мы не можем рассчитывать на включение всей страны, мы не осмеливаемся охватить всю Европу одним планом», – говорят они. «Наша текущая цель – достичь верховья Волги, но если вы знаете российскую географию, думайте об Оке, а не о низовьях Волги или Тана».

Это небольшая часть России, но на дорогах все равно останешься. Москвы и ее окрестностей конечно много. Вы никогда не будете совершать полные поездки по пересеченной местности.

SCS указывает, что российское расширение все еще находится на ранней стадии разработки и они не смогут вовлечься в дату релиза. Члены команды все еще заканчивают работу над расширением Iberia, но теперь в углу SCS говорит: «Мы думаем, что пора дать ему шанс увидеть Сердце России. Проект (и команда), наконец, заслуживают того, чтобы привлечь к себе внимание. . ”

Возможно, это все еще выход, но вы можете увидеть DLC «Сердце России». В паре Если вы хотите засосать это в свой список желаний.

Для привлечения внимания ниже еще несколько скриншотов из «Сердца России». Вы можете найти еще много Сообщение в блоге SCS.