Facebook запрещает военные аккаунты в Мьянме после переворота

САН-ФРАНЦИСКО – Facebook заявил в среду, что запретил военным, правительству и средствам массовой информации Мьянмы, контролируемым военными, доступ к их платформам через несколько недель после создания армии. Он сверг хрупкое демократическое правительство страны.

Этот шаг непосредственно погрузил социальную сеть в политику после переворота в Мьянме, не оставляя сомнений в том, что она встала на сторону в ожесточенной политической битве.

Facebook действовал после долгих лет критики за то, как это сделать. Армия Мьянмы использовала сайт, В том числе разжигание ненависти к мусульманскому меньшинству рохинджа в стране. Назад переворот Ранее в этом месяце был свергнут гражданский лидер До Аунг Сан Су Чжи Они вернули Мьянму к полному военному правлению, армия сделала Чаще отключайте интернет И отключили доступ к основным сайтам социальных сетей, включая Facebook.

Несколько дней назад социальная сеть заблокировала главную новостную страницу о вооруженных силах Мьянмы и еще одну страницу государственной телекомпании. Он также был удален Официальные отчеты высших военных лидеров Мьянмы, связанных с насилием рохинджа в 2018 году. Но многие другие страницы, связанные с военными, все еще в сети.