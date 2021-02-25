Facebook запрещает военные аккаунты в Мьянме после переворота

САН-ФРАНЦИСКО – Facebook заявил в среду, что запретил военным, правительству и средствам массовой информации Мьянмы, контролируемым военными, доступ к их платформам через несколько недель после создания армии. Он сверг хрупкое демократическое правительство страны.
Этот шаг непосредственно погрузил социальную сеть в политику после переворота в Мьянме, не оставляя сомнений в том, что она встала на сторону в ожесточенной политической битве.
Facebook действовал после долгих лет критики за то, как это сделать. Армия Мьянмы использовала сайт, В том числе разжигание ненависти к мусульманскому меньшинству рохинджа в стране. Назад переворот Ранее в этом месяце был свергнут гражданский лидер До Аунг Сан Су Чжи Они вернули Мьянму к полному военному правлению, армия сделала Чаще отключайте интернет И отключили доступ к основным сайтам социальных сетей, включая Facebook.
Несколько дней назад социальная сеть заблокировала главную новостную страницу о вооруженных силах Мьянмы и еще одну страницу государственной телекомпании. Он также был удален Официальные отчеты высших военных лидеров Мьянмы, связанных с насилием рохинджа в 2018 году. Но многие другие страницы, связанные с военными, все еще в сети.
Теперь, предпринимая дальнейшие действия, Facebook дал понять, что принимает политическое решение. В заявлении компании говорится, что она запрещает «оставшиеся» аккаунты, связанные с военными, потому что переворот был «чрезвычайной ситуацией».
«События после переворота 1 февраля, включая кровавые акты насилия, усилили необходимость этого запрета», – заявили в компании. Она добавила, что риски, позволяющие военным Мьянмы оставаться в Facebook и Instagram, «очень высоки». Она сказала, что армия будет запрещена на неопределенный срок.
Это действие подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Facebook в отношении того, что ему разрешено на своем сайте. Марк Цукерберг, генеральный директор Facebook, считает это Он всегда отстаивал свободу слова Прежде всего, он позиционировал сайт как простую технологическую платформу и услугу, которая не препятствует правительственным или социальным спорам.
Но г-н Цукерберг подвергается все более пристальному вниманию со стороны законодателей, регулирующих органов и пользователей из-за такой позиции, позволяющей процветать в Facebook разжигающим ненависть высказываниям, дезинформации и разжиганию насилия.
Со временем Facebook становится все более и более активным в том, что касается того, что публикуется на его платформе, особенно в последний год с выборами в США. В прошлом году он расправился со страницами и опубликовал сообщения о Кодифицировать движение теории заговораР. И в прошлом месяце Facebook запретил тогдашнему президенту Дональду Трампу использовать сервисПо крайней мере, в течение оставшегося срока его полномочий, после того как он призвал своих сторонников выступить против результатов выборов, что спровоцировало мятеж в Капитолии США. Трамп по-прежнему не может публиковать сообщения в Facebook.
Критики сказали, что многие из этих ходов были слишком незначительными и запоздалыми.