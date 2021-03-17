FEDCOC запускает инициативу по развитию египетско-российских экономических отношений

Ибрагим Аль-Араби, президент Федерации торговых палат Египта и президент Федерации африканских палат торговли, промышленности и сельского хозяйства, выступил с инициативой по развитию египетско-российских экономических отношений.

Этот шаг также направлен на то, чтобы превратить Египет в центр реэкспорта российской продукции. Эта инициатива основана на поощрении совместного производства на египетских заводах с местными компонентами для обеих сторон для удовлетворения потребностей местных рынков и экспорта на рынки свободной зоны.

В России будет также создан совместный логистический центр с усилением развития египетского экспорта, как в количественном отношении, так и в товарной структуре.

Он также направлен на ускорение работы российской промышленной зоны на оси Суэцкого канала и на максимальное увеличение размера египетского местного компонента. Это позволит заключать соглашения о свободной торговле, которые Египет подписал с различными мировыми рынками.

Запуск произошел во время заявления Аль-Араби во время выступления перед совместным арабо-российским деловым советом, который проходил виртуально.

Он сказал, что встреча не только поддерживает рост двустороннего египетско-российского сотрудничества, но также включает трехстороннее сотрудничество, к чему призывала арабо-российская конференция в прошлом году.

Это обеспечит экономическую отдачу для всех сторон за счет интеграции множества сравнительных преимуществ и устранения таможенных и транспортных барьеров.

Аль-Араби указал, что Египет приложил усилия для создания соответствующего экономического климата для облегчения и спонсирования бизнеса. Это произошло в результате революции в экономических, законодательных и процедурных реформах, поскольку государство смогло создать привлекательный климат для региональных и прямых иностранных инвестиций.

Египет также стремился предоставить десятки промышленных, коммерческих и логистических областей, поддерживаемых необходимыми объектами по всей стране. В стране была реализована срочная программа по развитию и повышению эффективности необходимой инфраструктуры, приуроченная к запуску крупных проектов во всех сферах.

Он также предоставил механизмы мультимодальных перевозок для подключения к мировым рынкам через современные центральные порты, дорожные сети, железные дороги и трансконтинентальные мосты.

Тем временем Египет стремился к максимальному увеличению размера рынка за счет активации соглашений о свободной торговле. Это также привело к увеличению размера ее рынков до более чем 3 миллиардов потребителей в арабском мире, Европейском союзе, Африке, МЕРКОСУР и Соединенных Штатах.

Аль-Араби подчеркнул продолжение серьезных усилий по завершению соглашения о свободной торговле с Европейским союзом. Это соглашение станет настоящим сдвигом в объеме экономических отношений Египта с рынком стран этого региона.

Он подчеркнул, что FidCock будет использовать все доступные возможности и механизмы для увеличения участия в совместных выставках и конференциях. Они улучшат и развивают арабо-российские отношения, учитывая их стратегическое значение и большую историческую глубину.







