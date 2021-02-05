FloatyBois и AstroGators: ознакомьтесь с отклоненными псевдонимами для членов Space Force

В первый год существования космических сил официальные лица называли новых военнослужащих «космическими профессионалами», в то время как они придумывали постоянное имя, напоминающее солдата, моряка, пилота или морского пехотинца. Служба черпала предложения из коллективных источников персонала в военном пространстве, какие члены подразделения следует назвать.

В декабре вице-президент Майк Пенс объявил, что новых военнослужащих назовут Стражами, которые мгновенно стали предметом шуток в социальных сетях из-за их сходства с фильмами «Стражи Галактики».

Но у космических сил было больше научно-фантастических названий, которые они могли бы выбрать. Среди предложенных имен были офицер флота, штурмовик и трекки.

Войскам, очевидно, понравились их запросы, в том числе Космический кадет, Спейси, Антигравитационная банда, Homo Spaciens и Космический народ, и все они выполнили требования Главного генерала космических операций Джея Рэймонда о гендерно-нейтральном имени.

И, конечно же, были сильные каламбуры, в том числе STARgeants.

Многие в обществе до сих пор путают гражданскую космическую миссию НАСА с акцентом на национальной безопасности космических сил, и названия вроде земных астронавтов или аполлонавтов, восходящие к программе космического агентства по высадке на Луну, не помогут.

Другой человек предложил космонавта, которого уже зовут российские космонавты.

Многие имена, кажется, навеяны другими частями армейского наследия, включая Рейнджеров, Рыцарей, Спайсеров и Легион людей.

Некоторые отвергнутые имена нашли свое место в других частях культуры космической власти. Например, кто-то предложил «Дельтас», так космические силы называют некоторые из своих подразделений.

Другие имена отражают амбициозную и поразительную природу вселенной, но не учитывают то, что на самом деле делает новая служба. Одним из предложений был Скайуокер, хотя военнослужащие космических сил, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, будут привязаны к Земле, чтобы управлять спутниковой группировкой страны и обеспечивать раннее предупреждение о ракетах.

Хотя ожидается, что сотрудники космических сил будут иметь высокую квалификацию в технических областях, их члены, возможно, не приняли одно предложение: компьютерщик.

Некоторые законодатели хотели, чтобы служба приняла звания военно-морского флота, чтобы воспользоваться аналогичной миссией службы: защищать американские интересы в изолированной и суровой среде. Некоторые из войск предложили имена, соответствующие морскому наследию, включая моряков и моряков (хотя последние уже заняты).

Другие, вероятно, восприняли процесс предложения очень буквально, и только в одном предложении говорилось: «Ничего, потому что вы все равно не услышите его в космосе».