Ford Bronco Sport 2021 года уже отозвали из-за неисправной системы задней подвески

Джеймс Липпманн / Форд



Рабочие Ford ошиблись при сборке некоторых Ford Bronco Sport 2021 года Внедорожник, и как следствие, Голубой Овал требует ремонта. В четверг Ford отозвал 1666 компактных внедорожников с неисправной задней подвеской. Короче говоря, подвески могут быть не полностью прикреплены к подрамнику.

Если нет должным образом защищенного соединения, внедорожник может стать нестабильным во время движения. Кроме того, эффективность столкновения может снизиться в случае наезда сзади и повысить риск травмы пассажира. Ford сказал, что ему не известно о каких-либо несчастных случаях или травмах из-за производственных сбоев.

Почти все пострадали Бронко Спорт Манекенщицы есть в США, только 24 из них живут в Канаде. В ближайшее время владельцы получат уведомление по почте с указанием доставить свой автомобиль дилеру для обслуживания. Там техник убедится, что все винты и задние болты затянуты и закреплены, прежде чем отправлять водителей.

2021 Ford Bronco Sport готов для гор и торговых центров Посмотреть все фото