Fortnite ссылается на мем «Dead Game» в новом облике

Скажи все, что хочешь подчиненный Мультифранчайзинговый монстр кто — который Fortnite стално по крайней мере его разработчики умеют хорошо пошутить.

Последнее появление в Fortnite относится к фразе «мертвая игра», давней шутке, которая превратилась в шутку в сообществах онлайн-видеоигр. Скин входит в состав нового эстетического пакета под названием Checkered Past Pack. Пакет содержит несколько предметов, один из которых кожаный с черным лаком для ногтей, квадратная шляпа и черная водолазка без рукавов со словами «Мертвая игра», напечатанными белыми буквами сверху.

Фраза относится к давнему мему, который люди используют, чтобы закрыть игру или заявить, что она больше не актуальна. Фраза в основном используется для обозначения того, что игра не работает, и люди больше не играют и не любят ее. (Фраза, которую многие луны используют для описания Fortnite Хотя фактических доказательств в поддержку этого нет.) Поскольку его обычно неправильно используют для игр, в которых поддерживаются активные базы игроков, его часто используют как саркастический ответ игрокам, которые могут думать, что интерес к конкретной игре ослабевает.

Это забавный способ для разработчиков избавиться от потенциальных ненавистников. Если вы думаете, что кожа ухоженная, вам повезло. На момент публикации полный пакет доступен для покупки Фортнайт Магазин предметов можно приобрести за 3,99 доллара США или 600 В-баксов.