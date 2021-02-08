Fox Business запустит Ларри Кудлоу в слоте 4PM

Программа Лу Доббса выходит из расписания Fox Business Network, а программа Ларри Кудлоу скоро начнется.

Fox Business Network запустит новую программу в 16:00 во вторник, 16 февраля, под руководством Кудлоу, поскольку бывший экономический советник Трампа и персонаж CNBC будет полностью на экране, а фондовые рынки будут закрыты в течение дня. Fox Business не предоставила названия для новой программы, но заявила, что она «предоставит заключительный анализ рынка, а также интервью с ключевыми лидерами отрасли, влияющими на Уолл-стрит и Вашингтон, а также бизнес в Америке».

Компания Fox Business объявила об аренде Kudlow в конце прошлого месяца.

Шоу Kudlow снова будет транслироваться в 19:00, это заранее установленный час для повтора “Lou Dobbs Tonight”. В пятницу компания Fox Business неожиданно объявила, что отменяет самое популярное шоу Доббса “Lou Dobbs Tonight”. Доббс – один из трех нанятых Fox News Media вещателей, которые были упомянуты в иске о клевете, поданном Smartmatic, технологической компанией для голосования, которая требует 2,7 миллиарда долларов в качестве компенсации за то, как ее бизнес был описан и недооценен во время некоторых программ Fox, в том числе Доббс. ‘>

Fox Business заявила, что планирует заполнить время Доббса в 17:00 сменой группы вещателей, которые в обозримом будущем проведут шоу под названием «Fox Business Tonight».

«Мы очень гордимся тем, что добавляем Ларри в непревзойденный состав FBN», – заявила Лорен Петерсон, президент Fox Business. «Его опыт очень проинформирует нашу аудиторию, и мы с нетерпением ждем его возвращения на коммерческое телевидение». Прежде чем перейти на работу в администрацию Трампа, Кудлоу много лет регулярно выступал на CNBC. Теперь он присоединится к группе других бывших сотрудников CNBC, которые работают на Fox Business, включая Марию Бартиромо и Лиз Клэман.

Кудлоу работал помощником по экономической политике и директором Национального экономического совета при президенте Трампе. Он имеет большой опыт работы в мире Уолл-стрит, работая главным экономистом и старшим управляющим директором Global Investment Bank, брокерской компании по ценным бумагам и брокерской компании Bear Stearns. Он начал свою карьеру в сфере финансов в качестве младшего финансового аналитика в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, а затем присоединился к Пейну Уэбберу на Уолл-стрит.