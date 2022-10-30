God of War Ragnarok PS5 и PS4 Спойлеры в изобилии, поскольку розничные торговцы приближаются к уличной истории

что глупые ссылки Я уже испортил некоторые разделы Бог войны Рагнарёк ранее в этом месяце, но теперь все становится действительно диким, поскольку розничные торговцы начинают ломать уличную историю. Студия Santa Monica держит долгожданное продолжение фильма, и о названии до сих пор мало что известно — даже за две недели до его выхода.

Однако теперь, когда игра находится в руках потребителей, будет трудно избежать некоторых спойлеров, которые неизбежно появятся. Кори Барлог, бывший директор Бог войнывзял на Твиттер Чтобы выразить свое неудовольствие, ссылаясь на последнюю ситуацию с Call Of Duty Modern Warfare 2Который На его Blu-ray всего 70 МБ данных.:

Ритейлер продает игру почти за две недели до релиза. Просто очень расстраивает. — Кори Барлог (@corybarlog) 29 октября 2022 г.

Барлог продолжил: «Извините, все, что вам нужно избегать спойлеров, если вы хотите играть в игру по-новому. Совершенно и **глупый король, вы должны это сделать. идти.»

Честно говоря, все, что мы можем посоветовать, — это играть в эту игру настолько слепо, насколько это возможно. Это может означать меньше времени на социальные сети и YouTube, но в долгосрочной перспективе оно того стоит. Надеюсь, Sony будет бдительна и удалит оскорбительные видео до запуска игры, но, как вы, несомненно, знаете, как только что-то появляется в Интернете, его трудно удалить навсегда.