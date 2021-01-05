Goldiretti Ravenna жертвует 100% итальянские посылки нуждающимся семьям

Фермеры на передовой, чтобы справиться с экономической и социальной чрезвычайной ситуацией, вызванной распространением вируса короны, и принять необходимые меры контроля. Начиная с сегодняшнего дня с предпринимателем Goldiretti Кампакной Амикой из провинции Равенна. Предоставляет 100% готовые пакеты итальянских продуктов питания (макароны, молоко, масло, томатный соус и т. Д.) Мэрам местных муниципалитетов или напрямую неблагополучным семьям.. Кампания солидарности продолжается, в результате чего самое большое предложение бесплатных продуктов питания, предлагаемое фермерами, действует по всей Италии и нацелено на новых «невидимых» бедняков, внезапно пострадавших от эпидемии. Ухудшается экономическое положение.

«В этих драматических обстоятельствах, – объясняет Голдиретти Равенна Никола Долмонтте, – после распределения почти 20 центнеров макаронных изделий сенаторских капилляров перед Рождеством под торговой маркой Stagioni de Italia, Голдиретти намеревался с трудом и с трудом дотянуть до максимального количества людей».

Первые пакеты высококачественной сельскохозяйственной еды были доставлены фермерами сегодня утром в Расси, Баньякавалло и Луго, и в ближайшие дни поставки продолжатся в Фентино и Равенну.

Он дает это Расси

«Небольшой знак близости к наиболее нуждающимся – директору Goldiretti Ravenna Азуро Замбини, руководителям отделов, представителям женщин, молодежи и пенсионеров, которые принимали активное участие в различных начинаниях, инициированных Голдиретти, все более сильным другом страны, в момент больших социальных трудностей. Ценность продукции, производимой в цепочках, является традицией для всей страны, и это правильно, – продолжает Замбини, – все граждане, даже с непредвиденными трудностями, могут ими пользоваться ».

«Мы благодарим Голдретти за огромную солидарность, которую он продвигал», – сказал профсоюзный лидер. Элеонора уязвимость И мэр Луго Дэвид Раналли -. Эти продуктовые пакеты выполняют двойную функцию: кредитование наиболее нуждающихся, а также продвижение здоровой пищевой цепи и местных продуктов. Эта инициатива, безусловно, способствует смягчению последствий эпидемии, поскольку в нашем регионе компании, учреждения, ассоциации и частные лица принимают многочисленные меры ». Посылки Пакнакавалло и Луго были доставлены в Центр Каритас и солидарности.

Доставка в Луго

Согласно недавнему опросу Goldiretti / IXE, экономический кризис, связанный с Ковбоями, повлиял на единство каждого третьего итальянца (34%), которому в последние годы пришлось полностью отказаться или сократить свои благотворительные усилия в 2020 году. Поскольку более 4 миллионов бедных людей в Италии вынуждены просить еду в столовых во время рождественских каникул, вызывает тревогу то, что мы столкнулись с беспрецедентным кризисом. Больше всего беспокоит то, что группа пожилых людей старше 65 лет находится в состоянии абсолютной бедности, а согласно анализу статистических данных Голдиератта, насчитывается 230 тысяч человек. Но среди новых бедняков в период правления правительства – особенно это касается Голдиретти – те, кто потеряли работу, мелкие торговцы или брошенные ремесленники, те, кто работал в подполье, те, кто не получал определенных субсидий или государственной помощи и не имел сбережений, были исключены, а также случайная деятельность, которая была остановлена ​​из-за распространения множества временных рабочих или эпидемий. Люди и семьи, никогда раньше не сталкивавшиеся с такими сложными условиями жизни.