Google, похоже, начал обновлять свои основные приложения для iOS

Фото : Робин Бек / Agence France-Presse ( Getty Images )

Есть признаки того, что ожидание может закончиться. Похоже, что Google наконец-то решил начать обновление основных приложений для iOS. Компания выпустила обновление для YouTube В эти выходные, спустя более двух месяцев после последнего обновления.

Как он объяснил 9to5GoogleЭто заметное обновление, Google перестает обновлять приложения в декабре из-за праздников – это нормально. Обновления не публикуются во время праздников, потому что у них может быть не так много сотрудников, как обычно, чтобы исправить какие-либо проблемы с ними. Однако обновления обычно возобновляются в начале января. В этом году этого не произошло, хотя много По данным порта, большинство приложений Google для iOS не обновлялись с декабря.

Сразу же последовали предположения о возможной причине задержки. Популярная теория была связана с Apple Новые ярлыки конфиденциальности, Который направлен на информирование пользователей о приложениях данных, которые он собирает, и о том, связаны ли эти данные с ними или используются для их отслеживания. Apple выпустила стикеры в декабре, и теперь разработчики должны включать их, чтобы обновлять свои приложения и отправлять новые.

Стикеры конфиденциальности YouTube в магазине приложений. Снимок экрана : YouTube

Эта теория не применима к YouTube, у которого уже были ярлыки до обновления Google в эти выходные. 9to5Google заявляет об этом YouTube MusicИ YouTube TV, И Студия YouTube Все они были номинированы в начале февраля. Однако ни одно из этих приложений не обновлялось несколько месяцев.

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Google также вышел и сказал, что Задержки не из-за На стикеры конфиденциальности Apple. В январе компания начала выпускать больше ярлыков для своих приложений, а также опубликовала Блог о конфиденциальности Который упомянул ярлыки.

«По мере обновления приложений Google для iOS с добавлением новых функций или исправлений ошибок вы увидите обновления на наших страницах приложений, которые включают новые сведения о конфиденциальности приложений», – написал Рахул Рой-Чоудхури, вице-президент по продуктам и конфиденциальности. «Эти метки представляют собой максимальные категории данных, которые могут быть собраны – то есть, если вы используете все доступные функции и услуги в приложении».

Gizmodo связался с Google, чтобы узнать, почему другие основные приложения для iOS еще не получают обновлений и когда их следует ожидать. Мы обновим этот блог, если услышим это.

Означает ли это, что Google не обеспокоен новыми ярлыками конфиденциальности Apple? О нет. Основная деятельность Google – реклама, и они, несомненно, вели разговоры о рейтингах. Однако в этом случае, вероятно, можно с уверенностью сказать, что задержка обновлений связана с чем-то другим. Может, даже что-то совершенно нормальное.