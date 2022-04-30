Google предупреждает пользователей Chrome не взламывать браузер Chrome

(Новости нации) — Если вы используете Google Chrome в качестве интернет-браузера, будьте осторожны: ваша информация может быть под угрозой.

Google выпустил Предупреждение Предупреждение Миллиарды пользователей Chrome Что браузер был успешно атакован хакерами, в нем перечислено 30 уязвимостей, в том числе семь, которые считаются имеющими «высокий» уровень угрозы.

Согласно заявлению компании, в ближайшие несколько дней технологическая компания выпустит обновление для исправления ошибок, затрагивающих операционные системы Windows, macOS и Linux.

Неясно, кто взломал компанию, и находится ли под угрозой безопасность любого пользователя.

Google заявил, что дальнейшие подробности взлома в настоящее время ограничены компанией «до тех пор, пока большинство пользователей не получат исправление».

«Мы также сохраним ограничение, если ошибка находится в сторонней библиотеке, на которую аналогичным образом полагаются другие проекты, но она еще не исправлена», — заявили в компании.

Пользователи Chrome могут обновить свои браузеры вручную через функции настроек, но браузеры будут обновлены автоматически через несколько дней. Чтобы найти «Настройки», нажмите на три точки в правом верхнем углу браузера и прокрутите вниз.