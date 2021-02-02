Google тратит 3,8 миллиона долларов на оплату труда и уклонения от оплаты труда, Telecom News, ET Telecom

Окленд: Министерство труда США заявило в понедельник, что Google, принадлежащий Alphabet Inc, потратит 3,8 миллиона долларов, включая 2,6 миллиона долларов невыплаченной заработной платы, на урегулирование обвинений в том, что компания выплачивает низкие зарплаты женщинам и несправедливо превышает возможности трудоустройства женщин и азиатов.

Обвинения возникли в результате рутинного аудита соответствия несколько лет назад, который требовался в связи с положением Google как поставщика технологий федеральному правительству.

Google сказал, что рад решить эту проблему.

Управление программ соблюдения федеральных контрактов обнаружило «предварительные признаки» того, что с 2014 по 2017 год Google иногда выполнял менее 2783 женщин в своей группе разработки программного обеспечения в Маунтин-Вью, Калифорния, и районе Сиэтла.

Исследователи также обнаружили различия в уровне занятости между женщинами из неблагополучных семей и азиатскими кандидатами в течение года, закончившегося 31 августа 2017 года, на должности разработчиков программного обеспечения в Сан-Франциско, Саннивейл, Калифорния, и Киркленд, Вашингтон.

Урегулирование включает просрочку платежа в размере 2,6 миллиона долларов США 5 500 сотрудникам и кандидатам на работу, а также призыв к Google пересмотреть методы найма и начисление заработной платы.

Согласно соглашению, Google также выделит 1,25 миллиона долларов на корректировку заработной платы инженеров в Маунтин-Вью, Киркленде, Сиэтле и Нью-Йорке в течение следующих пяти лет. Любые неиспользованные деньги будут потрачены на усилия Google по обеспечению разнообразия.

Компания уже проводит ежегодный аудит заработной платы, но, как и другие крупные технологические компании, она остается под пристальным вниманием общественности со стороны рабочей силы, которая не отражает состав страны с точки зрения расы и пола.

«Мы считаем, что каждому следует платить на основе его работы, а не того, кто он есть, и вкладываем значительные средства в то, чтобы наши процессы найма и компенсации были справедливыми и непредвзятыми», – говорится в заявлении компании.