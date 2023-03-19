Google Camera 8.8 обеспечивает более быстрое ночное видение в Pixel 6

Faster Night Sight для Pixel 6 и 6 Pro выходит с версией 8.8 Google Camera.

представлен впервые Для Pixel 7 и 7 Pro Google рекламирует фотографии Night Sight, которые имеют «меньше размытия при движении, потому что выдержка может быть вдвое меньше, чем раньше». Кредиты компании «Обновления HDR+ с брекетингом и новыми технологиями шумоподавления ML».

«А Night Sight теперь требует вдвое меньшего времени экспозиции, чтобы создавать красивые изображения при слабом освещении, которые являются более четкими, чем раньше».

При переходе на вкладку Night Sight после обновления до Camera 8.8 владельцы Pixel 6/Pro заметят кружок в правом нижнем углу. Нажатие позволяет выбрать 2 секунды или максимум (до 6 секунд). В зависимости от условий съемки время может колебаться в пределах 2-6 ​​секунд.

Google в основном позволяет вам выбирать между более быстрым режимом Night Sight или более длительным временем экспозиции для улучшения качества изображения.

Эта функция была анонсирована как часть функции Drop в этом месяце, поскольку Android 13 QPR2 еще не доступен для Pixel 6 и 6 Pro, а также для 6a. Мартовский патч также вносит «общие улучшения стабильности и производительности камеры в определенных условиях» для телефонов Pixel 6, 6 Pro, 7 и 7 Pro. Серия 7 также выигрывает от «улучшения точности цветопередачи или уровня экспозиции при использовании фронтальной камеры в определенных условиях».

Google Camera 8.8 еще не получила широкого распространения через Плей Маркетно это Доступно для боковой загрузки. Последний раз приложение обновлялось в декабре.

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