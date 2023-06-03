Google Pixel 7 Pro — это смартфон, который не знает себе равных.

Это был довольно неинтересный результат. Когда я рассматривал Google Pixel 7 Pro в прошлом году, у меня сложилось впечатление, что телефон был немного лучше в некоторых важных аспектах, но это не было ультра-умным устройством, экономящим время, как утверждал Google. Это был просто хороший смартфон, а не более умный смартфон.

Но это было более шести месяцев назад, и одним из преимуществ линейки Pixel от Google является то, что его устройства со временем продолжают получать больше функций и возможностей. Кроме того, есть такие вещи, как «Прямой мой вызов» — функция, которая копирует параметры меню автоматизированного телефонного дерева, — которые становятся лучше по мере того, как их использует все больше людей, поэтому они не всегда находятся на пике своего потенциала при запуске.

По всем этим причинам я подумал, что стоит пересмотреть Pixel 7 Pro между регулярными шоу Hot Foldable Summer. То, что я обнаружил — и мне жаль разочаровывать другим предсказуемым результатом — немного больше. Некоторые вещи стали немного лучше, но по большей части то, что мне понравилось в Pixel 7 Pro в первый раз, мне нравится сейчас.

Не из-за недостатка интеллекта. Чаще всего ограничения, с которыми он сталкивается, являются результатом глупости окружающего его мира и систем, в которых он должен действовать. А вот и сам мир: последние полгода он не стоял на месте. В то время как Pixel пытается предотвратить или устранить некоторые неудобства повседневной жизни, остальной мир просыпается и находит новые способы нас раздражать.

Возьмите Direct My Call в качестве примера. Он дебютировал с серией Pixel 6, но Pixel 7 Pro представил новую версию этой функции, в которой иногда перед тем, как вы говорите, на экране отображаются параметры меню дерева телефона. Это действительно умный способ сэкономить несколько секунд времени, и он хорошо работает с несколькими основными бесплатными номерами, которые Google предложил вам попробовать. Но пока я все еще не могу работать с местами, куда регулярно звоню, например, с аптекой или PetSmart. READ Ожидается, что возможности чипа iPhone 15 Pro следующего поколения будут стимулировать спрос среди существующих владельцев iPhone.

Я попробовал Walgreens и столкнулся с другой проблемой: бот

Подумав, что владельцев Pixel, которые регулярно звонят в аптеку Бартелла, может быть недостаточно, я попробовал Walgreens и столкнулся с другой проблемой: ботом. Вместо того, чтобы предлагать список вариантов на выбор, Walgreens делает милую вещь, когда спрашивает: «В двух словах, скажите, чем я могу помочь» или что-то в этом роде. Pixel 7 Pro здесь не помогает, по крайней мере, не сейчас. Я уверен, что в будущем наши телефоны будут использовать ботов, чтобы разговаривать с другими ботами вместо вас, что на самом деле является мечтой — боты всегда и везде — но пока мне все еще приходится кричать «поговори с фармацевтом» в мой телефон без использования возможностей собственной техники.

Потом идет спам. Pixel 7 Pro хорошо обнаруживает и блокирует спам-вызовы, но не так хорошо справляется с текстовыми сообщениями. При повторном тестировании телефона некоторые фишинговые текстовые сообщения с поддельными запросами на сброс пароля Instagram не пострадали. Они были настолько убедительны, что на секунду я спросил, не пытается ли кто-нибудь получить доступ к моей учетной записи Instagram, но, насколько я могу судить, это был не тот случай. В этом случае все, что мне было нужно, — это старомодный инстинкт никогда не доверять никому, кто звонит или пишет мне с необычного номера — не очень хорошая функция обнаружения спама.

Все, что мне нужно, это старомодный инстинкт

Это был не единственный случай, когда использование моей головы оказалось умнее, чем полагаться на мой телефон, чтобы победить весь остальной мир. Pixel 7 Pro, как правило, является хорошим компаньоном в путешествиях. Это позволит быстро просмотреть информацию о вашем рейсе, и вы можете легко добавить свой посадочный талон в Google Wallet — я искал в приложении Delta опцию «Добавить в кошелек», но, как оказалось, все, что вам нужно сделать сделать снимок экрана, и он создаст посадочный талон, который вы можете добавить. Махер. READ Galaxy S21 получает новое обновление безопасности, пока мы ждем бета-версии One UI 4.0

Где эта система падает, когда меняются другие вещи, а именно мой шлюз. Я уверенно шел через систему безопасности к выходу на свой цифровой посадочный талон, когда я посмотрел на ближайший экран. Было забавно, что еще один рейс Delta в JFK отправляется в то же время, что и мой. Оказывается, это было не так. Мой выход на посадку только что сменился, а посадочный талон в моем кошельке не обновился. Я не видел способа обновить саму карту, поэтому я открыл приложение Delta, обновил страницу и обнаружил: Мой новый шлюз подтвержден. Я бы прошел по коридору, теряя минуты, минуты! — Со времени, которое я мог бы потратить на заказ латте, если бы не смотрел на доску.

Лучшие функции Pixel 7 Pro — это те, которые существуют уже некоторое время и постепенно улучшаются год за годом.

Чтобы было ясно, все жалобы, которые я сделал здесь, в лучшем случае сводятся к незначительным неудобствам. Но это те небольшие повседневные неприятности, которые Pixel призван устранять, и они немного отстают. Он успешен в других отношениях, и я не хочу его упускать из виду. Я также протестировал Clear Calling, когда он был выпущен в январе, и он работает достаточно хорошо, чтобы действовать как своего рода шумоподавление, когда вы разговариваете с кем-то в шумной обстановке.

Я в основном зависим от Диктофона — он записывает мои брифинги и звонки и расшифровывает их с поразительной точностью прямо на устройстве. Когда я хочу проверить конкретную цитату или номер, все, что мне нужно сделать, это найти ее, и она найдет нужный момент в записи, чтобы я мог прослушать ее еще раз. Это экономит мне много времени, и я знаю, что я не одинок, потому что каждый раз, когда в комнате, полной технических журналистов, упоминается рекордер, мы все нарочно киваем. READ Halo Infinite представляет дорожную карту на 2022 год, нацеленную на совместную кампанию в конце августа

Более знакомые функции, такие как Magic Eraser, поначалу меня не особо впечатлили, но в последнее время я вижу все больше и больше случаев, когда он очень убедительно удаляет людей с фона фотографий. Вчера вечером я использовал 2-кратный зум и 5-кратный телеобъектив в затемненном театре и получил удивительно хорошие фотографии исполнителей на сцене через всю комнату.

Большинство из этих функций не являются эксклюзивными для Pixel 7 Pro или даже серии Pixel 7 — Recorder восходит к Pixel 4 — и Magic Eraser не ограничивается телефонами Pixel. Но меня действительно впечатляют те функции Google-умных штанов, даже если они не совсем те яркие, потрясающие новые технические функции, которые всегда обещает Google. Это те вещи, которые компания повторяла из года в год, и в конце концов они стали настолько хороши, что вы заметите, что используете их чаще. Именно здесь Pixel 7 Pro проявляет себя наилучшим образом, и я думаю, что так оно и останется, даже несмотря на то, что этой осенью мы неизбежно увидим натиск новых функций, основанных на искусственном интеллекте, в телефоне Pixel, который появится этой осенью. По крайней мере, я надеюсь на бота, который будет разговаривать с другими ботами от моего имени. Это должно быть в пути, верно?