Google Pixel 8 появится раньше, и он не будет включать обновление зарядки Qi2.

За несколько месяцев до ожидаемой даты выпуска Google «Pixel 8» был официально сертифицирован для беспроводной зарядки Qi, что подтвердило отсутствие улучшения скорости по сравнению с прошлым годом.

Чтобы устройство рекламировало свою совместимость с зарядкой Qi, оно сначала должно получить одобрение от Wireless Power Consortium (WPC). Это один из многих регуляторных шагов, ведущих к выпуску нового телефона Pixel, среди прочих, таких как Bluetooth SIG, FCC в США и другие.

В прошлом году Pixel 7 и Pixel 7 Pro от Google не появлялись на официальном сайте WPC более чем через неделю после запуска телефонов. Вот что делает сегодняшние новости такими своевременными.

Вечер среды, новый Ци Список сертификации Назад для Google Pixel 8, номер модели GKWS6. в 9to5Google Команда также смогла независимо подтвердить этот номер модели будущего флагманского телефона Google.

К сожалению, мы не получили краткий обзор Pixel 8 — хотя мы уже получили его на прошлой неделе — поскольку на изображении в списке изображен Pixel 6. Однако мы можем предположить, что остальные детали верны.

В частности, Pixel 8 настроен на функцию Нет заметных обновлений через возможности беспроводной зарядки Pixel 7. Согласно WPC, Pixel 8 будет предлагать ту же максимальную скорость зарядки Qi 12 Вт.

Что еще более важно, исходя из упомянутой версии стандарта Qi (1.2.4), кажется, что Pixel 8 не будет поддерживать недавно анонсированный стандарт Qi2. В этом обновлении, созданном на основе экосистемы Apple MagSafe, используются магниты, обеспечивающие правильное выравнивание вашего устройства с зарядными катушками Qi.

По сути, когда этот новый стандарт станет широко доступным, мы увидим те же идеи, что и в MagSafe, на смартфонах Android. Мы видели, как сторонние чехлы имитируют некоторые из этих функций, но эта официальная поддержка должна быть как минимум интересной. WPC также заявляет, что это изменение может открыть беспроводную зарядку для новых форм-факторов, которые «не будут перегружены существующими устройствами с плоским верхом и плоским верхом».

Учитывая, что Qi2 был официально представлен только в январе этого года, неудивительно, что Pixel 8, скорее всего, не будет включать его. Тем не менее, WPC еще не опубликовала подробности о Pixel 8 Pro, так что пока есть надежда.

В любом случае, довольно интересно получить некоторые (по существу) первые подтвержденные подробности о Pixel 8 на раннем этапе, даже если за последний год ничего не изменилось.