Gotham Knights будет работать только со скоростью 30 кадров в секунду и не будет предлагать никаких режимов производительности на консолях.

Когда Gotham Knights появятся на консолях 21 октября, они сделают это без режима производительности и будут работать со скоростью всего 30 кадров в секунду.

Его заметили и такие, как Wario64 в Твиттере, Исполнительный продюсер Gotham Knights Флер «Флауа» Марти поделилась новостями в игре дискорд канал, И она хотела найти время, чтобы адресовать этот вопрос игрокам на консолях.

«Я знаю, что многие из вас задаются вопросом о доступности режима производительности для Gotham Knights на консолях», — написал Марти. «Из-за особенностей нашей игры, таких как предоставление полностью неограниченного опыта совместной игры в нашем детально проработанном открытом мире, это не так просто, как снизить разрешение и получить более высокий FPS. не имеет опции переключения «производительность/качество» и будет работать со скоростью 30 кадров в секунду на консолях».

Эта новость появилась вслед за анонсом режима Heroic Assault от Gotham Knights, который будет бесплатным кооперативным режимом для четырех игроков, запуск которого состоится 29 ноября 2022 года. Хотя есть четыре героя — Бэтгёрл, Робин, Найтвинг и Red Hood — только кампания Gotham Knights поддерживает геймплей Одиночный или кооперативный режим для игроков. Этот новый режим даст четырем друзьям возможность принять вызов на арене и узнать, как четыре героя могут работать вместе, чтобы уничтожить преступников Готэма.

В финальном предварительном просмотре Gotham Knights мы сказали, что это «непростая демонстрационная игра, и, хотя я уделял время практическим занятиям меньше, чем многие аспекты боя, мне все еще интересно играть». более.»

Для получения дополнительной информации узнайте, почему Gotham Knights создали более взрослую, мудрую и опасную Харли Квинн, а также наши мысли из нашего первого превью игры еще в августе.

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Адам Панкхерст — автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Twitter Встроить твит и дальше Дергаться.