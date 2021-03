Gotham Knights отложили до 2022 года

Gotham Knights перенесен на 2022 год. WB Games. Изначально предполагалось, что кооперативная игра Бэтмен будет выпущена в Монреале где-то в этом году, но этого не произойдет, согласно заявлению, опубликованному в официальной учетной записи Gotham Knights Twitter, команда заявила, что игра выйдет во всем мире в 2022 году. Он говорит, что задержка заключается в том, чтобы у команды «было больше времени, чтобы предоставить игрокам наилучшие возможные впечатления».

Это последняя из серии задержек новых игр, объявленных в 2021 году.

Gotham Knights – это кооперативная игра в жанре экшн про Бэтмена с открытым миром. Игроки могут играть за Nightwing, Batgirl, Robin и Red Hood, и у каждого из них есть свой уникальный игровой процесс. Gotham Knights поддерживает кооперативную игру для двух игроков, поэтому онлайн-друг может присоединиться к вам в городе Готэм с открытым миром.

Причина, по которой игроки столкнутся с одним из надежных союзников Бэтмена, а не с самим Темным рыцарем, заключается в том, что Бэтмен в Gotham Knights мертв. По крайней мере, так начинается игра. Сам Готэм-сити будет настоящим открытым миром, и режиссер Патрик Реддинг говорит, что уровня вообще не будет. Таким образом, игроки могут перемещаться по городу так свободно, как им нравится, либо раскачиваясь сквозь здания, либо двигаясь по курсу биты.

Gotham Knights – это только последний крупный выпуск видеоигры, который изначально планировалось отложить на 2021 год. Среди других игр – Hogwarts Legacy, выпуск которого был отложен до 2022 года, The Lord of the Rings: Gollum, Gran Turismo 7 и Vampire: The Masquerade. – Bloodlines 2 и многое другое. Ознакомьтесь с полным списком поздних игр здесь.

Мэтт Ким – редактор новостей IGN.