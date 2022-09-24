GTA 6 получает неофициальную карту после утечек | Новости GameSpot — Обновления новостей GS

В то время как Rockstar была занята очисткой Интернета от любой ранней игры, фанаты были заняты составлением карты местоположения GTA 6 на основе подсказок из этих просочившихся кадров. Проект напоминает созданную фанатами карту GTA V, созданную пользователями форума GTA, которые использовали рекламные снимки и скриншоты игры, чтобы получить раннее представление о Лос-Сантосе. На этот раз карта костей создается с использованием игровых координат, показанных в утечке, чтобы увидеть, где каждое место находится по отношению к остальным. Этим картографам пришлось проявить творческий подход, чтобы обойти ограничения авторского права Rockstar, и на крупных форумах GTA было много дискуссий о том, как точно нанести на карту просочившийся контент, не включая изображения, которые нельзя публиковать в сообществе. Другие проекты, размещенные за пределами форумов, имеют в работе более полные карты, в том числе фрагменты миникарты, взятые из просочившихся скриншотов. Одна из карт, опубликованных Church of GTA, включает некоторые предположительные дороги и границы, а также более конкретные детали, взятые из утечек.

Переключитесь на Call of Duty прямо сейчас. Бета-тестирование Modern Warfare II идет полным ходом, и одной из горячих тем, обсуждаемых игроками, является отсутствие табличек с именами врагов, и многие призывают вернуть эту функцию во имя улучшения видимости. В предыдущих играх Call of Duty имена вражеских игроков отображались красным над их головами, показывая, что они не члены команды, а враги. Это не относится к бета-версии Modern Warfare II, где игроки сообщали, что регулярно стреляли в своих товарищей по команде из-за отсутствия ясности, кто является врагом, а кто нет.