Haas отвергает отчет о нарушении российских санкций

Каннаполис, Северная Каролина. Команда Haas Formula 1 отвергла сообщение о том, что материнская компания нарушила санкции, поставив машины в Россию, как «просто неправильное».

Haas F1 ответила в своем заявлении в четверг на репортаж, переданный американским телеканалом PBS во вторник, в котором утверждалось, что Haas Automation поставляла оборудование и запчасти в Россию. Это было нарушением правил экспортного контроля США и санкций после вторжения России в Украину в прошлом году.

«Эта история просто неверна как в общем впечатлении, так и во многих частных заявлениях», — говорится в заявлении Haas F1 Team. «18 станков, упомянутых в статье, покинули завод Haas Automation незадолго до вторжения России в Украину».

Хаас добавил, что полностью разорвал отношения с Abamet Management — независимым дистрибьютором в России и Беларуси — 3 марта 2022 года после вторжения России в Украину 24 февраля.

«С тех пор Haas не продавала и не отправляла какие-либо станки, детали или программное обеспечение компании Abamet или кому-либо еще в России», — сказал Хаас.

В отдельном заявлении Haas Automation говорится, что 3 марта она также отменила 50 существующих заказов на станки от Abamet.

Двумя днями позже российский гонщик Никита Мазепин был исключен из команды Haas F1 Team, и Haas также прекратила спонсорство с «Уралкалием», российской компанией по производству удобрений, принадлежащей отцу Мазепина.

Пилот Haas Кевин Магнуссен из Дании играет во время Гран-при Бахрейна Формулы-1 на трассе Сахир, воскресенье, 5 марта 2023 г. (AP Photo/Frank Augstein) Фото: AP/Frank Augstein

Дмитрий Мазепин является близким соратником президента России Владимира Путина, и контракт его сына на руководство был привязан к спонсорству команды.