HaptX говорит, что Meta скопировала свой запатентованный дизайн тактильной перчатки.

Haptics HaptX утверждает, что Meta (ранее Facebook) Копирование ее запатентованных дизайнов В перчатке технологического гиганта раскрыто вчера. HaptX — давний игрок в индустрии виртуальной и дополненной реальности — говорит, что части перчатки кажутся «практически идентичными» ее работе с использованием науки о пневматике для имитации физического прикосновения.

«Мы приветствуем интерес и конкуренцию в области сенсорного управления в микрофлюидике; однако для процветания отрасли конкуренция должна быть справедливой», — сказал основатель и генеральный директор HaptX Джейк Рубин в своем заявлении. и позволяет им интегрировать наши инновационные технологии в свои потребительские товары будущего ».

Перчатка Meta — это разработка, которая не будет продаваться годами, если вообще будет. Однако Meta Reality Labs — исследовательское подразделение, специализирующееся на виртуальной и дополненной реальности — считает, что прикосновение является жизненно важной частью ориентированных на потребителя систем виртуальной / дополненной реальности будущего. В перчатке используются надувные резиновые прокладки и усовершенствованная система управления для создания ощущения давления или сопротивления, когда пользователи касаются виртуальных объектов. HaptX разработал файл. инфляционная система Они продают профессиональным клиентам, а не потребителям.

HaptX, ранее известный как AxonVR, Впервые публично он появился в 2016 году. Через четыре года в скрытом режиме. Исследователи Meta говорят, что они разработали первый прототип перчатки в середине 2015 года, вскоре после того, как технический гигант приобрел VR-стартап Oculus. Однако Meta значительно расширила свой прототип, и HaptX утверждает, что две компании расширили взаимодействие. «За эти годы мы пригласили многих инженеров, исследователей и генеральных директоров из Meta, чтобы продемонстрировать нашу революционную тактильную технологию», — сказал Рубин.

мертвому было предъявлено обвинение Недобросовестная конкуренция против разработчиков VR Клонируя свои продукты, ограничивая доступ к платформе Quest. Эта ситуация немного отличается, потому что HaptX напрямую обвиняет Meta в нарушении патентных прав, что может привести к судебному иску. Получив комментарий, HaptX отказался комментировать то, что он считает справедливым соглашением с Meta, а также может ли он подать иск, если ему не удастся его достичь.

Представитель Meta отказался комментировать обвинения.