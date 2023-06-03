Henkel планирует продолжить приобретение, сообщает Rheinische Post.

БЕРЛИН (Рейтер) — Немецкая компания по производству потребительских товаров Henkel придерживается своей цели по приобретению, несмотря на повышение процентной ставки, заявил в субботу немецкой газете Rheinische Post генеральный директор Карстен Кнобель.

«У нас сильный баланс, и мы намерены сделать больше приобретений», — сказал он, добавив, что приобретения будут сделаны в сфере производства клеев и товаров народного потребления.

Нобель не видит в росте процентных ставок проблемы. «Возвращение к более высоким процентным ставкам довольно выгодно для нас, когда мы конкурируем за цели приобретения, потому что у нас самые лучшие кредитные рейтинги благодаря нашему очень сильному финансовому положению».

Генеральный директор Henkel подтвердил, что в будущем группа может выкупить свои активы в России, которые были проданы за 600 млн евро группе местных финансовых инвесторов.

«Мы согласовали вариант выкупа компании в течение следующих 10 лет в рамках продажи», — сказал он, хотя и добавил, что прекращения огня будет недостаточно для возврата.

«Чтобы мы могли выкупить наш российский бизнес, условия структуры и отношений с Россией должны коренным образом измениться», — сказал Кнобель.

(Отчетность Марии Мартинес) Редактирование Дэвида Эванса

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.