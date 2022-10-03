Horizon Zero Dawn Remaster для PS5 находится в разработке

Вот головная боль для воскресного вечера: говорят, что Sony перерабатывает его. Горизонт нулевого рассвета для пс5. Заявка оформляется через сайт MP1ST, ссылаясь на несколько источников, и более осведомленные онлайн-деятели публично заявили, что проект реален. Некоторые даже говорят Они видели это сами. Это кажется действительно реальным, и ВГК Источники подтверждают слухи.

Предполагается, что ремастер был разработан, чтобы приблизить оригинальную игру для PS4 к сиквелу Horizon Forbidden West. Наряду с обычными графическими улучшениями — судя по всему, они настолько хороши, что непонятно, выкинут ли их за переделку или ремейк — в первую игру принесут варианты доступа, предназначенные для второго приключения Элой. Также будут некоторые улучшения качества жизни, обновленные модели персонажей, улучшенная система освещения, улучшенные материалы и улучшенная анимация.

На сайте говорится, что римейк/римейк Horizon Zero Dawn — не единственное, что находится в разработке у Guerrilla Games. У нас также есть многопользовательская онлайн-игра Horizon для PS5 и ПК, в которой может быть кооператив. «Источники сообщили, что Sony хотела включить совместную работу в сиквел игры, Forbidden West, но Guerrilla решила сохранить эту функцию для будущего проекта, который, по их мнению, будет либо отдельным онлайн-шоу, либо Horizon 3», — говорится в сообщении VGC.

В последние годы Sony выработала привычку ремастерить и переделывать некоторые из своих игр, недавний пример Наше последнее: часть первая. Это новое Параметры доступности позволяют игрокам с ограниченными возможностями попробовать что-то который когда-то был недоступен. Тем не менее, для обычного потребителя переиздание Horizon Zero Dawn PS5, вероятно, будет сложной задачей.

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