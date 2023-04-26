Hyundai Motor уходит из России, продает свои заводы — СМИ

СЕУЛ, 26 апреля (Рейтер) — Южнокорейская Hyundai Motor Co (005380.KS) планирует уйти из России и продать свои заводы казахстанской компании, сообщили южнокорейские СМИ в среду.

Южнокорейская телекомпания MBC сообщила, что переговоры о продаже заводов Hyundai в России находятся на завершающей стадии и автопроизводитель ожидает окончательного одобрения российского правительства.

«Действительно, переговоры о продаже ведутся, но еще ничего не решено», — сообщили в Hyundai Motor.

Hyundai Motor не был немедленно доступен для комментариев, когда агентство Reuters связалось с ним в нерабочее время.

В марте Hyundai Motor заявила, что рассматривает «различные варианты» своей деятельности в России.

Многие заводы в России остановили производство и уволили рабочих из-за нехватки высокотехнологичного оборудования после санкций и исхода западных производителей после вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

В прошлом году Hyundai Motor прекратила свою деятельность в России.

Hyundai Motor вместе с дочерней компанией Kia Corp ( 000270.KS ) входит в десятку крупнейших мировых автопроизводителей по объемам продаж и производит в России около 200 000 автомобилей в год, что составляет около 4% ее мировых производственных мощностей.

Наряду с Renault, Hyundai и ее сестра Kia входили в тройку самых продаваемых брендов в России до войны. Теперь, когда глобальные игроки ушли, китайские бренды заменяют их в военной экономике России.

Репортаж Хикён Ян Редактирование Кристины Финчер

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